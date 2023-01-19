Romatoloji Nedir? Romatoloji Neye Bakar, Hangi Hastalıklarla İlgilenir ve Hangi Şikayette Gidilir?

Vücudun pek çok farklı bölgesinde romatizmal hastalıklar ortaya çıkabilmektedir ve yumuşak dokular, eklemler ya da bağ dokuları ile beraber daha birçok değişik yer dile getirmek mümkündür. Teşhis ve tedavi yöntemi uygulayan dallardan biri olarak öne çıkan romatoloji beraberinde ne olduğu, neye baktığı, hangi hastalıklarla ilgilendiği gibi soruları da akla getirmektedir. Bu yazımızda sizler için romatoloji hakkında merak ettiğiniz tüm soruları cevapladık. Haydi başlayalım…

Romatoloji Nedir?

Romatoloji, iç hastalıkları bölümünün bir üst branşı olup romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet verir. Aynı zamanda pediatri konusunda bir alt uzmanlık alanı olarak öne çıkan bu uzmanlık alanının görevleri içerisinde birçok hastalık söz konusudur. Romatoloji artrit ve vaskülit sendromları kapsar. Artrit (kemik) eklemlerini etkileyen durumlara verilen genel addır. Vaskülit ise kan damarlarının duvarında oluşan enflamasyonla karakterize hastalıklar grubuna verilen isimdir. Romatoloji iç hastalıklar ve bunlar içerisinde eklemler, yumuşak dokular, ottoimmün hastalıklar, kalıtsal bağ dokuları gibi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle kas ve kemikler ile beraber bu bölgede birleştiren bağ kısımlarında birtakım ağrılar meydana gelebilmektedir. Bu ağrılar genel olarak romatizmal ağrılar şeklinde ifade edilir. Romatolog ise söz konusu olan bu hastalıklar için uzman hale gelmiş romatoloji dalında çalışan görevli doktorlardır. Romatizmal hastalıkların tedavisinde gerektiğinde Endokrinoloji, Fizik Tedavi, Ortopedi, Nöroloji ve Ağrı Polikliniği gibi branşlardan da destek alınmaktadır.

Romatizmal Hastalıklar ve Türleri Nedir?

Romatizmal hastalıklar, eklemlerin ve çevresindeki yumuşak dokunun yani kas, tendon, bağ ve lif gibi dokuların hastalığıdır. Bu hastalıklar, iltihaplanma ve oto-bağışıklık koşullarıdır ve bir romatolog tarafından tedavi edilebilecek 200'den fazla hastalık vardır.

Romatizmal hastalıkların türleri aşağıdaki gibidir;

Akut

Kronik ve iltihaplı

İltihapsız

Hastalık kişinin hareket fonksiyonunu etkilediğinden ve hissedilen ağrının yaşam kalitesini bozmasından dolayı erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

Romatologların tedavi ettiği bazı hastalıklar şunlardır:

– Osteoartrit

– Romatoid artrit (RA)

– Lupus

– Spondiloartropatiler – ankilozan spondilit (AS) ve psoriatik artrit (PsA)

– Sjögren sendromu

– Gut

– Skleroderma

– Vaskülit

– Enfeksiyöz artrit

– Juvenil idiyopatik artrit

– Polimiyalji romatika

– Behçet Hastalığı

– Ailevi Akdeniz Ateşi

Romatoloji ayrıca yumuşak doku hastalıkları ile de ilişkilidir ve romatologlar bunlardan birçoğunu tedavi eder:

– Fibromiyalji

– Bel ağrısı

– Tenis veya golfçü dirseği

– Olekranon bursit

Bir romatolog kemik de dahil olmak üzere romatoloji hastalıklarını da tedavi edebilir. Bunlar:

– Fluorosis

– Osteoporoz

– Osteomalazi

– Renal osteodistrofi

– Raşitizm

Eklemleri etkileyen birçok genetik bozukluk, romatologlar tarafından da incelenebilir:

– Akondroplazi

– Ehlers-Danlos sendromu

– Aşırı uzayabilir eklemler

– Marfan sendromu

Romatolojiye Hangi Şikayetlerde Gidilir?

İltihaplı romatizmalar, herhangi bir mikrobik ajan ve enfeksiyon olmadan vücudun immün sisteminin yani bağışıklık sisteminin kendi kendine iltihap yapıp kas- iskelet sistemini ve eklemleri ya da bazen de böbrek, akciğer, kalp gibi iç organları etkilemesiyle oluşmaktadır. İltihaplı romatizmalar uzun süren eklem şikayetleri, eklem şişlikleri, sabah uzun süren eklem tutukluklarına sebep olabilmektedir. Yine belirtiler arasında uzun süren halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş bulunmaktadır ve bu belirtiler kanserle ya da enfeksiyon hastalıklarıyla karışabilmektedir. Bu nedenle doğru tanı konulması çok önemlidir. İltihaplı romatizmaların çeşidine göre farklı romatizma testleri bulunmaktadır. Bu rahatsızlıklar kroniktir yani ömür boyu sürmektedir, bu yüzden uzun süreli tedavilerle hastalığın kontrol altına alınması gerekmektedir.

Romatoloji Bölümünden Nasıl Randevu Alınır?

Tıp alanında ileri uzmanlık gerektirdiği için Romatoloji bölümü konusunda Alo 182 üzerinden randevu alınması gerekmektedir Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden de internet vasıtasıyla giriş yapılarak randevu alınabilir.

Romatolojiye Başvuran Hastaların Tedavi Süreci Nasıl Olur?

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları genel olarak şunlardır:

Ağrı kesiciler (analjezikler)

Yangıya karşı ilaçlar (anti-enflamatuvar ilaçlar)

Steroidler

Steroid olmayanlar (NSAID; non-steroidal anti-inflamatory drugs)

Romatizmaya karşı hastalık azaltıcı ilaçlar (DMARD; disease-modifying anti-rheumatic drugs)

Monoklonal antikorlar ve benzerleri (son zamanlarda çıkan infliksimab ve etanersept gibi).

IVIG (intravenöz immünoglobulin)