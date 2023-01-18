Ruminasyon Nedir? Ruminasyon (Rumination) Bozukluğu Belirtileri Neler, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Ruminasyon, hafif bir rahatsızlık olarak görülse de beyinde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. İnsanın boş zamanlarında aklını kemirmesine neden olan bu hastalık, ilk olarak hayvanlarda keşfi yapılmıştır. Geçmişe dönük pişmanlık yaşamanız bu psikolojik rahatsızlık yüzündendir. Aklınızın sürekli bir köşesinde kendine yer edinen bu hastalık, moralinizi bozma ve modunuzu düşürme gibi psikolojik sıkıntılara yol açacaktır. Sizi günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken oldukça rahatsız eder. Bu rahatsızlığa yakalanıp yakalanmadığınızı, aşağıdaki ruminasyon belirtileri başlığına bakarak tespit edebilirsiniz. Hadi gelin beraber ruminasyon nedir adlı haberimizi inceleyelim.

Ruminasyon Nedir?

Boş zamanlarınızda, uykuya dalmaya çalıırken, işe giderken, yolda yürürken, evde yemek yerken veya öğle arasındayken, çok fazla odaklanmanızı gerektirmeyecek durumlarda sürekli aklınıza takılan, keşke bunu da yapsaydım dediğiniz durumlar oldu mu? Eğer bu düşüncelere engel olamıyorsanız buna ruminasyon rahatsızlığı adı veriliyor. Bu psikolojik rahatsızlık, insanların beyninde oldukça yer kaplıyor. Boş zamanlarda moral bozma ve mod düşüklüğü gibi durumlar ortaya çıkarabiliyor.

Ruminasyon, zihni geviş getirmesi olarak da adlandırılan bir psikolojik rahatsızlıktır. Geçmişte olan olayları günümüzde psikolojik olarak tekrarlayan, zihinde yankılanması durumu olarak açıklanabilir. Ruminasyon rahatsızlığına yakalanan kişilerde, zihnin uçuşması da mümkündür. Bu kişiler, geçmişe çok takılı kaldıklarından anı yaşamaktan muzdarip olurlar. Bu olaylara; "acaba şöyle olsa nasıl olurdu?" cümlesiyle bakarlar. Sürekli geçmişteki olasılıklar üzerine düşünürler. Ve bu da onları psikolojik olarak kötü durumlara sokar.

Yaşadığımız kötü olayları veya akılda kalan durumları atlatmak için problem çözme becerilerini geliştirmemiz, "keşke" kelimesini kullanmaktansa oldubittiye getirip, ilerleyen zamanlarda neler yapılabileceğine odaklanılması lazım. Bu kısımlar ciddiye alınmazsa yaşam kalitesi oldukça düşecektir.

Ruminasyon (Rumination) Bozukluğu Belirtileri Neler?

Ruminasyon rahatsızlığına yakalanan kişilerde en çok görülen durum, "tekrar etme" durumudur. Bu belirti genelde olumsuz düşüncelere bağlı olsa da, aynı zamanda yemek yeme ve çiğneme gibi durumları istemsiz bir şekilde sürekli tekrar etmesine de bağlıdır.

Birey, sürekli önceden yaşadığı durumu hakkında düşüncelere dalar ve bu düşünceleri yakınındaki kişilere aktarma ve dile getirme olaylarında bulunur. Örneğin köpeklerle ilgili bir kötü anısı varsa bunu sürekli olarak dile getirme isteğinde bulunur. Genellikle korku ve kaygı içeren düşünceler devamlı olarak gün içerisinde bireyi esir altına alır.

Birey, geçmişte olan bir durumu hatırlayarak devamlı olarak pişmanlık duygusu içerisine girer. Ve sürekli farklı tepkilerle yaklaşarak bu yaşanan durumları değiştirebileceği düşüncesine kapılır. Yani bireyin geçmişe dayalı bir saplantısı gözlemlenebilir. Bundan dolayı da huzursuzluk ve pişmanlık duyguları kişide gözlemlenebilir.

Birey, gün içinde olumlu veya olumsuz bir olayı farkında olmadan sürekli olarak hatırına getirir, bunun sonucu olarak ta beyni sürekli olarak meşgul eder. Bu düşünceler kişiye herhangi bir fayda da bulunmayacaktır, onun aksine beyni yorup kendi düşüncelerine odaklanamama durumu gerçekleşecektir.

Birey etrafında oluşan olayların muhakemesini yaparken kendi kendisine devamlı olarak eleştirel bir tavır takınır.

Birey, aşırı düşünme durumunda olduğu için güncel olarak karşısına çıkan bir durum karşısında uzun süreler boyunca kafasını meşgul edebilir ve çözüm bulmaya çalışabilir. Fakat sonuca ulaşamaz. Bireyin durumu problemi çözmek yerine, problem hakkında daha fazla düşünmek üzerine odaklıdır.

Ruminasyon Neden Olur?

Ruminasyon, genetik olarak geçebilen bir durum olması dışında, geçmişte yaşadığı stresli, gergin ve travmatik durumlar sonucunda ortaya çıkan düşünce bozukluğudur. Stres yaratan olaylar sebebiyle, "acaba doğru mu yaptım?" düşüncesine kapılıp, sürekli olarak bir şeyleri değiştirme çabasından dolayı ortaya çıkar.

Ruminasyon Nasıl Geçer?

Ruminasyondan kurtulmanız için, ruminasyonu fark etmeniz gerekmektedir. Sürekli olarak geçmişe dayalı olarak düşüncelere daldığınızı fark edin ve bunun önüne geçmede büyük bir adım atın.

Sizi bu düşüncelere iten olaylardan uzak durun! Eğer bir köpekle ilgili kötü bir travmanız var ise, köpeklerden oldukça uzakta kalmaya çalışın ve fark edeceksinizdir ki gün içerisinde daha az düşüncelere dalacaksınız. Bunları düşünmek yerine boş zamanlarınızda neşeli ve eğlenceli müzikler açıp dans edebilirsiniz.