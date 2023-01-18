Ruminasyon Nedir? Ruminasyon (Rumination) Bozukluğu Belirtileri Neler, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Ruminasyon, hafif bir rahatsızlık olarak görülse de beyinde oldukça büyük bir yer kaplamaktadır. İnsanın boş zamanlarında aklını kemirmesine neden olan bu hastalık, ilk olarak hayvanlarda keşfi yapılmıştır. Geçmişe dönük pişmanlık yaşamanız bu psikolojik rahatsızlık yüzündendir. Aklınızın sürekli bir köşesinde kendine yer edinen bu hastalık, moralinizi bozma ve modunuzu düşürme gibi psikolojik sıkıntılara yol açacaktır. Sizi günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken oldukça rahatsız eder. Bu rahatsızlığa yakalanıp yakalanmadığınızı, aşağıdaki ruminasyon belirtileri başlığına bakarak tespit edebilirsiniz. Hadi gelin beraber ruminasyon nedir adlı haberimizi inceleyelim.
Boş zamanlarınızda, uykuya dalmaya çalıırken, işe giderken, yolda yürürken, evde yemek yerken veya öğle arasındayken, çok fazla odaklanmanızı gerektirmeyecek durumlarda sürekli aklınıza takılan, keşke bunu da yapsaydım dediğiniz durumlar oldu mu? Eğer bu düşüncelere engel olamıyorsanız buna ruminasyon rahatsızlığı adı veriliyor. Bu psikolojik rahatsızlık, insanların beyninde oldukça yer kaplıyor. Boş zamanlarda moral bozma ve mod düşüklüğü gibi durumlar ortaya çıkarabiliyor.
Ruminasyon, zihni geviş getirmesi olarak da adlandırılan bir psikolojik rahatsızlıktır. Geçmişte olan olayları günümüzde psikolojik olarak tekrarlayan, zihinde yankılanması durumu olarak açıklanabilir. Ruminasyon rahatsızlığına yakalanan kişilerde, zihnin uçuşması da mümkündür. Bu kişiler, geçmişe çok takılı kaldıklarından anı yaşamaktan muzdarip olurlar. Bu olaylara; "acaba şöyle olsa nasıl olurdu?" cümlesiyle bakarlar. Sürekli geçmişteki olasılıklar üzerine düşünürler. Ve bu da onları psikolojik olarak kötü durumlara sokar.
Yaşadığımız kötü olayları veya akılda kalan durumları atlatmak için problem çözme becerilerini geliştirmemiz, "keşke" kelimesini kullanmaktansa oldubittiye getirip, ilerleyen zamanlarda neler yapılabileceğine odaklanılması lazım. Bu kısımlar ciddiye alınmazsa yaşam kalitesi oldukça düşecektir.
Ruminasyon, genetik olarak geçebilen bir durum olması dışında, geçmişte yaşadığı stresli, gergin ve travmatik durumlar sonucunda ortaya çıkan düşünce bozukluğudur. Stres yaratan olaylar sebebiyle, "acaba doğru mu yaptım?" düşüncesine kapılıp, sürekli olarak bir şeyleri değiştirme çabasından dolayı ortaya çıkar.
Ruminasyondan kurtulmanız için, ruminasyonu fark etmeniz gerekmektedir. Sürekli olarak geçmişe dayalı olarak düşüncelere daldığınızı fark edin ve bunun önüne geçmede büyük bir adım atın.
Sizi bu düşüncelere iten olaylardan uzak durun! Eğer bir köpekle ilgili kötü bir travmanız var ise, köpeklerden oldukça uzakta kalmaya çalışın ve fark edeceksinizdir ki gün içerisinde daha az düşüncelere dalacaksınız. Bunları düşünmek yerine boş zamanlarınızda neşeli ve eğlenceli müzikler açıp dans edebilirsiniz.