Sabahları bu hisle uyanıyorsanız dikkat! İltihaplı romatizmanın belirtisi...

Bin kişiden 5'inde görülen romatoid artritin genetik yatkınlık gösterdiğini ifade eden Romatoloji uzmanlarından Prof. Dr. Seval Pehlevan, "Sigara, hastalığı tetikleyen en önemli çevresel faktördür. Bu nedenle hastaların asla sigara içmemesi, içilen ortamlarda da bulunmaması önemlidir. İltihaplı otoimmün hastalık olarak kabul edilen ve başlangıçta eklemleri etkileyen romatoid artritin bazı durumlarda, vücudun farklı bölgelerinde iltihaplanmaya neden olabilir, akciğerler de bu bölgelerden biridir" şeklinde konuştu.
AKCİĞER BULGULARI ROMATOİD ARTRİTİN İLERLEYEN SAFHALARINDA GÖRÜLÜYOR
Romatoid artritin akciğerlere olan etkisinin kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Pehlevan, "Romatoid artrit hastasında akciğer tutulumu genellikle hastalığın ileri dönemlerinde ve tedavisiz hastalarda görülmekle beraber nadiren hastalığın erken bulgusu da olabilir. Ancak bu tür semptomlar yaşayan veya endişelenen bir kişi, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer problemleri erken tanı ve tedavi ile yönetilebilir, bu nedenle erken müdahale önemlidir" diye konuştu.
HASTALIĞIN AKCİĞERDE OLUŞTURDUĞU SORUNLAR
Prof. Dr. Pehlevan, romatoid artritin akciğerde oluşturduğu sorunları ise şöyle sıraladı:
ÖZELLİKLE SABAHLARI YAŞANAN TUTUKLUĞA DİKKAT
İltihaplı romatizmada erken tanının önemine dikkat çeken Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, aşağıdaki belirtiler konusunda uyardı:
"İlk belirtiler eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, özellikle sabah tutukluluğu oluyorsa bu tutukluk 30 dakika gibi bir süreyi buluyorsa gün içinde ağrı ve şişlikleri kayboluyorsa bu şikayetler 6 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Hastalar kilo almamaya dikkat etmelidir. Hareket kısıtlılığından dolayı buna meyilli olduklarından ve kullandıkları ilaçlar bazen özellikle kortizon kilo alımını artırabilir. Sağlıklı beslenmek ve egzersizler çok önemli. Düzenli uykuya dikkat etmek gerekiyor. Hasta güneşe maruz kalmamalı ve özellikle yazın güneşin dik geldiği saat dilimlerinde hastaların güneşten kaçınması gerekiyor. Güneş hastaların aktiflenmesini artırır. Kaplıca gibi sıcaklıklar hastalığı alevlendirir."