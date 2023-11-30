Sabahları bu hisle uyanıyorsanız dikkat! İltihaplı romatizmanın belirtisi...

Bin kişiden 5'inde görülen romatoid artritin genetik yatkınlık gösterdiğini ifade eden Romatoloji uzmanlarından Prof. Dr. Seval Pehlevan, "Sigara, hastalığı tetikleyen en önemli çevresel faktördür. Bu nedenle hastaların asla sigara içmemesi, içilen ortamlarda da bulunmaması önemlidir. İltihaplı otoimmün hastalık olarak kabul edilen ve başlangıçta eklemleri etkileyen romatoid artritin bazı durumlarda, vücudun farklı bölgelerinde iltihaplanmaya neden olabilir, akciğerler de bu bölgelerden biridir" şeklinde konuştu.

AKCİĞER BULGULARI ROMATOİD ARTRİTİN İLERLEYEN SAFHALARINDA GÖRÜLÜYOR

Romatoid artritin akciğerlere olan etkisinin kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Pehlevan, "Romatoid artrit hastasında akciğer tutulumu genellikle hastalığın ileri dönemlerinde ve tedavisiz hastalarda görülmekle beraber nadiren hastalığın erken bulgusu da olabilir. Ancak bu tür semptomlar yaşayan veya endişelenen bir kişi, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir. Romatoid artrit ile ilişkili akciğer problemleri erken tanı ve tedavi ile yönetilebilir, bu nedenle erken müdahale önemlidir" diye konuştu.