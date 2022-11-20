Sabahları ortaya çıkan 3 ana kanser belirtisi! Yıkıcı etkileri bulunuyor…

Brain Tumor Research'e göre bu, bazı beyin tümörü semptomları için de geçerli olabilir.

Baş ağrısı, beyin tümörünün ana semptomlarından biridir, ancak elbette baş ağrısının birçok nedeni olabilir. Bir beyin tümörünün neden olduğu baş ağrıları, şiddetli ve kalıcı da dahil olmak üzere birkaç belirgin özelliğe sahip olabilir.

Sağlık kurumu, bu tip ağrıların birkaç gün içinde kötüleşebileceğini veya "sabahları daha kötü" olabileceğini ekliyor.