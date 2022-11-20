Sabahları ortaya çıkan 3 ana kanser belirtisi! Yıkıcı etkileri bulunuyor…

Sabahları ortaya çıkan semptomlar, bazı durumlarda kanserin vücudun farklı bölgelerine yayıldığının işareti olabilir. Cancer Research UK: "Yorgunluk hissi kanserli kişilerde çok yaygındır, en rahatsız edici semptom olabilir." diyor.
"Pek çok insan bunun en yıkıcı yan etki olduğunu söylüyor. Kansere bağlı yorgunluk sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak etkileyebilir." Kanserde yorgunluk çoğunlukla kanser hücrelerinin büyümek ve ilerlemek için vücudun besin depolarını tüketmesinin bir sonucudur.
Bu besin hırsızlığı, vücudun kendini yenilemek için ihtiyaç duyduğu şeye artık sahip olmadığı anlamına gelir ve bu da son derece yorgun bir hale gelmesine neden olur.
Cancer Centre'a göre, bu hastalıklar kemik iliğinden kaynaklandığı için özellikle kan kanserlerinde yorgunluk daha belirgin olabilir. Kemik iliği, vücudun farklı bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmekle görevli olduğu için kanser şiddetinin hayati bir belirleyicisidir.
Bununla birlikte, yorgunluk kan kanserlerinde daha belirgin olabilse de, tüm kanser türlerinde görülen yaygın bir rahatsızlıktır. Bu, aynı zamanda beyin tümörlerinin, karaciğer tümörlerinin ve gastrointestinal tümörlerin bir özelliği olan mide bulantısı için de geçerlidir.
The Cancer Council şöyle açıklıyor: "Kanseri ilerlemiş kişiler genellikle kendilerini hasta hissetme veya mide bulantısı gibi sorunlar yaşarlar. Buna kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kanser büyümesi, bağırsak tıkanması veya kanserin yeri neden olabilir."
Aslında, ilerlemiş kanseri olan 10 kişiden yedisi mide bulantısı ve kusma semptomlarını bildirmektedir. Bu da onları kanserin çok yaygın bir işareti haline getiriyor. Bununla birlikte, mide bulantısının çok çeşitli sağlık komplikasyonlarının bir yan etkisi olabileceğini ve nadiren kanserle bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.
Sabahları ilk olarak mide bulantısı, özellikle meme kanseri söz konusu olduğunda, genellikle hastalığın yayılmaya başladığının açık bir göstergesi olarak yorumlanır.
Breast Cancer Now şöyle açıklıyor: "Meme kanserinin beyne yayılmış olabileceğine dair işaretler arasında, özellikle sabahları uyandığınız anda yaşanan mide bulantısı ve hasta hissetme yer alır."
Brain Tumor Research'e göre bu, bazı beyin tümörü semptomları için de geçerli olabilir.
Baş ağrısı, beyin tümörünün ana semptomlarından biridir, ancak elbette baş ağrısının birçok nedeni olabilir. Bir beyin tümörünün neden olduğu baş ağrıları, şiddetli ve kalıcı da dahil olmak üzere birkaç belirgin özelliğe sahip olabilir.
Sağlık kurumu, bu tip ağrıların birkaç gün içinde kötüleşebileceğini veya "sabahları daha kötü" olabileceğini ekliyor.
Kanser semptomları yanlış tanımlanmış olsa da, altta yatan bir maligniteye(kötü huylu tümör) işaret ediyorsa, herhangi bir şüpheli vücut değişikliğini gözden kaçırmamak önemlidir. Bir uzman, herhangi bir olağandışı semptomu daha ayrıntılı araştırmak için gerekli doktora yönlendirilmenize yardımcı olabilir ve bunun hayat kurtarıcı sonuçları olabilir.