Sabahları sadece 1 bardak kan basıncını dengeliyor! Kalp sağlığının anahtarı...

Yaklaşık olarak her dört yetişkinden birinde yüksek kan basıncı sorunu bulunmaktadır. Bu durum kanın vücuda çok güçlü bir şekilde pompalandığı anlamına gelir ve ilerleyen süreçte birçok sağlık sorununa da neden olabilir. Ancak bu durum ilerleyen sürece kadar nadiren belirti verir. Bu nedenle de çoğu kişi yüksek tansiyon sorunu yaşadığının farkında bile olmayabilir. Önereceğimiz bu içecek ise tansiyonunuzu dengede tutmanızı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 13:14 PAYLAŞ ABONE OL

Hipertansiyon, yani yüksek kan basıncı tedavi edilmediği takdirde, (yüksek tansiyon olarak da tanımlanır) kan damarlarınıza, kalbinize ve beyin, böbrekler ve gözler gibi diğer organlara ekstra yük bindirir.

Ve bir dizi ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sağlık sorunu geliştirme riskinizi artırabilir. Kalp hastalığı, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak uzmanlara göre periferik arter hastalığı, aort anevrizmaları, böbrek hastalığı ve vasküler bunama geliştirme riski altında da olabilirsiniz. Ancak, kan basıncınızı küçük bir miktar düşürmenin bile bu sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabileceği bilinmektedir.