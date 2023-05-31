Sabahları sadece 1 bardak kan basıncını dengeliyor! Kalp sağlığının anahtarı...

Hipertansiyon, yani yüksek kan basıncı tedavi edilmediği takdirde, (yüksek tansiyon olarak da tanımlanır) kan damarlarınıza, kalbinize ve beyin, böbrekler ve gözler gibi diğer organlara ekstra yük bindirir.
Ve bir dizi ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sağlık sorunu geliştirme riskinizi artırabilir.
Kalp hastalığı, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak uzmanlara göre periferik arter hastalığı, aort anevrizmaları, böbrek hastalığı ve vasküler bunama geliştirme riski altında da olabilirsiniz. Ancak, kan basıncınızı küçük bir miktar düşürmenin bile bu sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabileceği bilinmektedir.
Bunu yapmanın etkili bir yolu ise yediklerinize özen göstermektir. Harvard School of Public Health'a göre, özellikle iki mineral kan basıncını düzenlemede ve sağlıklı bir kalbe sahip olmada önemli rol oynuyor." Bunlar tuz olan sodyum ve potasyumdur.
Daha az tuzlu yiyecek yemek, kan basıncınızı sağlıklı bir seviyede tutmak için çok önemlidir. Ancak Harvard School of Public Health'a göre, daha fazla potasyum açısından zengin yiyecekler yemek, kardiyovasküler hastalık riskinizi önemli ölçüde azaltabilir.
POTASYUM BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR
Potasyum özellikle meyveler, sebzeler, baklagiller ve az yağlı süt ürünlerinde bulunur. Muz, genellikle yüksek potasyum içeriği nedeniyle ile sıkça gündeme gelir. Ancak Medical News Today'e göre, özellikle dört meyvenin içeceği bu mineralle dolup taşıyor.
Bunlar çarkıfelek meyvelerinden, narlardan, portakallardan ve mandalinalardan elde edilen taze meyve sularıdır.
Her içeceğin standart bir bardağı şunları içerir:
Karşılaştırıldığında, bir muzda yaklaşık 358 mg mineral bulunur.
Harvard School of Public Health'a göre, potasyum içeriği yüksek diğer yiyecekler şunları içerir:
Uzmanlar, kan basıncınızı düşürmek ve kalp hastalıklarını önlemek için en iyi beslenme planının Akdeniz beslenmesine yakın bir diyet olduğunu söyledi.
Akdeniz tipi beslenmede ise bol miktarda meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, balık, kümes hayvanları ve bitkisel yağlar kullanırken, rafine karbonhidratlar, şeker, sodyum ilaveli yiyecek ve içecekler ve trans yağ içeren yiyecekler tüketilmez.
YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN YÖNTEMLER
Harvard School of Public Health, uykunun kalp sağlığında büyük bir rol oynadığını, çünkü çok az veya çok fazla uyumanın kalp hastalığıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Buna ek olarak ne yediğiniz, ne kadar egzersiz yaptığınız, kilonuz da kan basıncını belirleyen önemli faktörler arasındadır.
Uzmanlara göre yetişkinlerin gecede yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı vardır. Düzenli egzersiz yapmak, sigara içmekten kaçınmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak gibi önlemler hipertansiyon riskinizi de azaltabilir.
Bir araştırma, 20 yaşından sonra 5 ila 10 kilo alan orta yaşlı insanların kalp hastalığı, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve safra taşı geliştirme olasılığının, beş daha az kilo alanlara göre üç kat daha fazla olduğunu buldu.
HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ
Yüksek tansiyonun genellikle herhangi bir belirtisi yoktur, bu nedenle düzenli olarak kontrol ettirmek önemlidir.
Yüksek tansiyonu olan kişiler şu belirtileri yaşayabilir: