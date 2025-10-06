Sabahları uyanmakta zorlananlar dikkat! Vücudunuz size bir şey söylüyor olabilir...

"Depresyon, ne kadar erken dönemde fark edilirse çözülmesine yönelik tedavi ve destek süreci bir o kadar kolay ilerler" diyen Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, şöyle devam etti: "Sabahları uyanmakta zorlanma, rutin ve günlük işlere karşı yüksek düzeyde isteksizlik ve sürekli bitkinlik gibi küçük görünen işaretler, zaman ilerledikçe kişinin yaşam kalitesini ve ciddi şekilde düşürebilir. Zaman geçtikçe kronikleşebilen bu durumlarda kişinin çözüme yönelik motivasyonu da azalabilmektedir. Bu tür belirtiler erken dönemde fark edilip bir uzmana başvurulduğunda, belirtiler yerleşmeden ve ciddi düzeyde kronikleşmeden tedavi süreci başlatılabilir. Böylelikle, belirtilerin azalması süreci hem daha kısa sürede gerçekleşmekte hem de kişinin yaşamında olumlu değişiklikler daha hızlı gözlenmektedir."

'DEPRESYON TEDAVİ EDİLEBİLİR'

Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, son olarak şunları söyledi:

"Depresyon, doğru müdahalelerle tedavi edilebilen bir mental sağlık sorunudur. Erken müdahale ise süreci hızlandırmaktadır. Terapi, ilaç tedavisi ya da her ikisinin bir arada uygulanmasıyla bireylerin sağlıklı mental durumlarına yeniden ulaşabildikleri araştırmalarda da klinik gözlemde de sık sık görülmektedir. Belirtiler ne kadar erken fark edilirse, tedavi süreci kişinin kendisi için de bir o kadar kolay ve etkili olur. Bu nedenle sabahları uyanmakta zorlanma, uyanma sonrasında dinlenememiş hissetme, gün boyu süren yorgunluk ve birçok konuya yayılan isteksizlik gibi şikâyetler gözardı edilmemelidir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bu belirtiler fark edildiğinde, bunlarla baş etmekte zorlanıldığında bir uzmandan profesyonel destek almak en doğru adımdır. Bu süreç yalnız kalmak zorunda olduğunuz bir süreç değil, doğru desteklerle güçlenerek çıkabileceğiniz bir süreç olabilmektedir."