Sabahları yer yemez tüm enerjinizi emecek! Meğer geçmeyen yorgunluğun sebebi bu besinmiş...

En sağlıklı kahvaltı seçenekleri, öğle yemeğine kadar tok hissetmenizi sağlamak için protein, lif ve sağlıklı yağların bir kombinasyonunu ve hızlı enerji sağlamak için makul miktarda rafine edilmemiş karbonhidrat içerir. Ne yazık ki, birçok yaygın kahvaltılık yiyecek bu kriterleri karşılamaz ve yemekten kısa bir süre sonra acıkmanıza neden olabilir.

Granola gibi daha doğal görünen seçenekler genellikle obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı ile bağlantılı olan ilave şeker içerebilir. Bu nedenlerden dolayı, şekerli veya diğer yüksek oranda rafine edilmiş tahıllar, arada bir ikram olarak uygun olsa da, en iyi günlük kahvaltı seçeneği değildir.

Şekerli tahıllar, uzun süre tok tutmaz.Tipik olarak yoğun şeker oranı ve düşük protein oranı, yani kan şekeri seviyenizi hızla yükseltirler. Bu durum, kan şekerini düşüren hormon insülini devreye girdiğinde sinirlilik ve açlığa yol açabilir.

KREP VEYA WAFFLE

Krep veya waffle, sevilen lezzetlerin tadıyla uyanmak çok çekici gelebilir. Lezzetli olmalarına rağmen, bu yiyecekler genellikle rafine undan yapılır ve üzerine tereyağı veya şurup eklenmesi, bu yiyecekleri çok daha riskli hale getirebilir. Böylece, sizi hızlı bir şekilde doldurabilseler de uzun süre tok tutmazlar.

Eğer çok seviyor ve daha sık aralıklarla tüketmek istiyorsanız, tam tahıllı veya badem, nohut unu gibi diğer yoğun besleyici bileşenler içeren versiyonları tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz protein kaynaklarıyla eşleştirebilir ve sos olarak şurup yerine fındık ezmesi kullanabilirsiniz.