Sabahları yer yemez tüm enerjinizi emecek! Meğer geçmeyen yorgunluğun sebebi bu besinmiş...

En sağlıklı kahvaltı seçenekleri, öğle yemeğine kadar tok hissetmenizi sağlamak için protein, lif ve sağlıklı yağların bir kombinasyonunu ve hızlı enerji sağlamak için makul miktarda rafine edilmemiş karbonhidrat içerir. Ne yazık ki, birçok yaygın kahvaltılık yiyecek bu kriterleri karşılamaz ve yemekten kısa bir süre sonra acıkmanıza neden olabilir.
YÜKSEK ORANDA RAFİNE TAHIL VE ŞEKERLİ BESİNLER
Şekerli tahıllar, uzun süre tok tutmaz.Tipik olarak yoğun şeker oranı ve düşük protein oranı, yani kan şekeri seviyenizi hızla yükseltirler. Bu durum, kan şekerini düşüren hormon insülini devreye girdiğinde sinirlilik ve açlığa yol açabilir.
Granola gibi daha doğal görünen seçenekler genellikle obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı ile bağlantılı olan ilave şeker içerebilir. Bu nedenlerden dolayı, şekerli veya diğer yüksek oranda rafine edilmiş tahıllar, arada bir ikram olarak uygun olsa da, en iyi günlük kahvaltı seçeneği değildir.
KREP VEYA WAFFLE
Krep veya waffle, sevilen lezzetlerin tadıyla uyanmak çok çekici gelebilir. Lezzetli olmalarına rağmen, bu yiyecekler genellikle rafine undan yapılır ve üzerine tereyağı veya şurup eklenmesi, bu yiyecekleri çok daha riskli hale getirebilir. Böylece, sizi hızlı bir şekilde doldurabilseler de uzun süre tok tutmazlar.
Eğer çok seviyor ve daha sık aralıklarla tüketmek istiyorsanız, tam tahıllı veya badem, nohut unu gibi diğer yoğun besleyici bileşenler içeren versiyonları tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz protein kaynaklarıyla eşleştirebilir ve sos olarak şurup yerine fındık ezmesi kullanabilirsiniz.
TEREYAĞLI TOST
Tereyağlı tost, basit ve kolay bir kahvaltıdır. Tek ihtiyacınız olan bir dilim ekmek ve biraz tereyağı ve çıtır çıtır, sabah kahvaltısı için hazırsınız. Bununla birlikte, bu seçenek, protein eksikliğinden dolayı sizi uzun süre tok tutmayacaktır. Tosttaki kalorilerin büyük çoğunluğu ekmeğin içindeki karbonhidratlardan ve tereyağındaki yağdan gelir.
Yine de, tam tahıllı ekmeği seçerseniz ve yumurta veya kıyılmış tavuk göğsü gibi protein açısından zengin soslar eklerseniz, ekmek ve tereyağı yine de uygun bir kahvaltı seçeneği olabilir. Besin içeriğini daha da artırmak için domates, salatalık veya yeşil yapraklı sebzeler gibi dilimlenmiş sebzeler ekleyin.
MUFFIN
Muffin gibi mini kekler, özellikle kepek, yulaf, elma veya yaban mersini gibi sağlıklı bileşenler içeriyorsa, kahvaltı için biraz sağlıklı bir seçim olarak kabul edilir. Ne yazık ki, bu genellikle bir yanılgıdır. Aslında, çoğu muffin, rafine beyaz un, yağ ve yoğun bir orana sahip şekerle yapılır. Protein veya lif açısından ise çok az şey sunar. Ek olarak, genellikle büyüktürler ve kalori yüklüdürler, bazıları yaklaşık 400 kalori içerir.
KAHVALTILIK HAMUR İŞLERİ
Çok sevdiğimiz poğaça, açma gibi genellikle kolay ulaşılan besinler, aslında tercih edilmemesi gereken kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Protein ve lif bakımından düşükken şeker, yağ ve kalori yüklüdürler. Bu durum kısa sürede acıkmanıza ve öğle yemeğinde ekstra kalori almak için daha fazla yemek yerken, açlık sebebiyle çok daha hızlı bir enerji kaybıyla karşılaşmanıza neden olabilir.
AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ YOĞURTLAR
Yoğurdun birçok faydası arasında, iyi bir protein ve probiyotik olması ön plana çıkar. Probiyotikler, sindirim sisteminizi iyileştirebilecek canlı bakterilere sahiptir. Fakat bazı yoğurt türleri, ilave şeker yönünden yoğun bir içeriğe sahiptir ve bu durum, bu yoğurtları sağlıksız hale getirebilir. Bu nedenle tam beslenme kaynağından uzaklaşmadan az yağlı ve yağsız yoğurtlar yerine doğal yoğurt tüketmek daha doğru bir seçenektir.