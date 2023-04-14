Saç derisini yenileyen karışım! Egzamadan eser bırakmıyor, saç kopmalarını engelliyor...

Saç egzaması( Seboreik Dermatit) kış aylarında daha yaygın ve şiddetli görülebilir. İlk zamanlarda kabarcıklar olarak görülen egzama, ilerleyen dönemlerde kabuklanma ve kepeklenmeye neden olabilir. Geçmeyen bir saç egzamanız var ise evde yapabileceğiniz bitkisel formüller ile bu rahatsızlığı kontrol altında tutmaya çalışabilirsiniz.

UYARI: Bu yöntemleri uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora başvurun. Doktorunuzun onay vermediği hiçbir ürünü kullanmayın.





SAÇ EGZAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç derisinde kaşıntı

Pul pul dökülme

Saç derisinde su toplamaya başlaması

Saç derisinde kızarıklık

Derinin fazla yağlanması

Saç derisinde iltihaplanma

Saç derisinde görülen küçük kabartılar

Kepek başlangıcı

SAÇ EGZAMASININ EN YAYGIN SEBEPLERİ NELERDİR?





Bağışıklık sistemi hastalıkları

Stres

Alerjik nedenler

Genetik faktörler

Aşırı terlemek

Hava kirliliği

Mevsim değişimleri

Kuru saç derisi

Kozmetik-kimyasal ürünler (şampuanlar, saç kremleri, boyalar vb.)

SAÇ EGZAMASI EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?





Saç egzaması(seboreik dermatit), orta ve ileri yaş gruplarında fazlasıyla görülebilir. Özellikle bu deri hastalığı 3 yaş grubu çocuklarda ve bebeklerde de sıkça rastlanabilir. Bebeklerde egzama genellikle, saçlı deride, yüz, kol ve bacakların dış yüzeylerinde görülmektedir.

Bununla beraber Seboreik Dermatitin, halk arasında titrek felç olarak bilinen Parkinson hastalığı ile beraber görülme oranı oldukça yüksektir. Ayrıca hastalık nedeni ile hastanede kalma zorunluluğu olan hastalarda da saç egzaması sıkça görülmektedir.

SAÇ EGZAMASINA İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER

ÇAY AĞACI YAĞI

Saç egzamasını geçirecek bir çözüm arıyorsanız çay ağacı yağı bu konuda oldukça iyidir. Çay ağacı yağını %5'lik bir oran ile şampuanınızın içerisine ilave edin. Ardından şampuanı güzelce çalkalayın. Sonra bu şampuan ile saçlarınızı yıkayın. Fakat gözünüze değmemesine dikkat edin. Aksi halde gözlerinizde yanma, kızarma gibi belirtiler gösterebilir.

BAL





Balın antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle egzama tedavisinde fazlasıyla yardımcı olabilir. Bir bardak suyun içerisine iki kaşık bal ilave edin. Ardından bu suyu güzelce karıştırın. Sonrasında ise saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Üç saat bekletin ve güzelce durulayın.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının saç derisine fazlasıyla iyi geldiğini biliyor musunuz? Doğal bir nemlendirici görevi gören bu yağ aynı zamanda saç diplerini besleyerek, egzamayı hafifletmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda saçların sağlıklı uzamasını sağlayabilir. İlk olarak zeytinyağını biraz ısıtın. Sonrasında saç diplerine masaj yaparak uygulayın. 10 dakika kadar beklettikten sonra güzelce durulayın. Bu formülü haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

ADAÇAYI





Adaçayı, antiseptik etki gösteren bitkiler arasında yerini almaktadır. Sağlık için birçok yararı bulunan bu bitki aynı zamanda egzamaya da fazlasıyla iyi geliyor. Bir bardak sıcak suyun içerisine birkaç dal adaçayı atın. Çay biraz demlendikten sonra egzama olan bölgeye bir pamuk yardımı ile uygulayın. Fakat bu çayı tekrar tekrar kullanmayın. Her gün yeniden taze olarak demlemeniz gerekmektedir. Bu işlemi egzamaların yok olduğunu görene kadar tekrarlayabilirsiniz.

KEKİK

Saç ve saç derisinin sağlığını koruyan bitkilerden biri de kekiktir. Kekik, saç derisinin florasını düzenleyerek, saçları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bir avuç kekiği iyice toz haline getirin. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Egzama olan bölgeye güzelce sürün. 15 dakika kadar bekletin ve güzelce durulayın. Saç derisinde yara olması sonucunda yakıcı etki gösterebilir. Bu yüzden bu karışımı çok dikkatli kullanmalısınız.

ISIRGAN OTU





Egzama tedavisinde sıkça kullanılan ısırgan otu, kuru ya da yaş olarak tercih edilebilir. Bir su bardağı içerisine bir tatlı kaşığı ısırgan otunu ekleyin. Ardından 5 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Duştan önce saç diplerine, 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Ardından güzelce durulayın.