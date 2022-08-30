Sadece 10 saniyelik flamingo testi! Ne kadar yaşayacağınızın cevabını veriyor

Yapılan bir araştırmaya göre tek ayak üzerinde 10 saniyeden fazla dengede kalabilen kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme olasılığı daha yüksek. 10 saniye boyunca yapılan bu test, flamingo testi olarak adlandırılıyor.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:07 PAYLAŞ ABONE OL

Tek ayak üstünde durma testini geçemeyenlerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol veya diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma olasılıkları daha yüksekti. Yapılan araştırmalar, denge eksikliğinin felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkendirildi. İyi beyin fonksiyonu ise iyi denge ile ile bir arada değerlendirildi. Denge kaybı, yaşla ilişkilendirilebilir. Fakat araştırmalar, denge kaybının 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Diğer araştırmalar, denge eksikliğini felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirirken, iyi denge, iyi beyin fonksiyonu ile ilişkilidir.

Dengenizi kaybetmeyi yaşlanmayla ilişkilendirebilirsiniz, ancak araştırmalar bunun 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Vücudun denge yeteneği, eklemlerden ve kaslardan, görme ve iç kulaktan gelen bilgilerin bir kombinasyonuna dayanır. İyi bir denge sadece bisiklet üzerinde dik durmanıza, düşmenizi önlemenize veya burkulmuş bir ayak bileği riskinizi azaltmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızın da olumlu bir göstergesidir. Ancak 'flamingo testini' denerken kolatlıkla dengenizi kaybettiğinizi fark ediyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Bunu nasıl iyileştirebileceğinizi açıklamak için hızlı bir kılavuz hazırladık.