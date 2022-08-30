Sadece 10 saniyelik flamingo testi! Ne kadar yaşayacağınızın cevabını veriyor

Tek ayak üstünde durma testini geçemeyenlerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol veya diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma olasılıkları daha yüksekti. Yapılan araştırmalar, denge eksikliğinin felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkendirildi. İyi beyin fonksiyonu ise iyi denge ile ile bir arada değerlendirildi.
Denge kaybı, yaşla ilişkilendirilebilir. Fakat araştırmalar, denge kaybının 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Diğer araştırmalar, denge eksikliğini felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirirken, iyi denge, iyi beyin fonksiyonu ile ilişkilidir.
Dengenizi kaybetmeyi yaşlanmayla ilişkilendirebilirsiniz, ancak araştırmalar bunun 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Vücudun denge yeteneği, eklemlerden ve kaslardan, görme ve iç kulaktan gelen bilgilerin bir kombinasyonuna dayanır.
İyi bir denge sadece bisiklet üzerinde dik durmanıza, düşmenizi önlemenize veya burkulmuş bir ayak bileği riskinizi azaltmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızın da olumlu bir göstergesidir. Ancak 'flamingo testini' denerken kolatlıkla dengenizi kaybettiğinizi fark ediyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Bunu nasıl iyileştirebileceğinizi açıklamak için hızlı bir kılavuz hazırladık.
HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?
TEK AYAK YUKARI
Gün içerisinde dişlerinizi fırçalarken bile kolaylıkla yapabileceğiniz bir egzersiz. Tek ayağınızı kaldırarak denge sürenizi artırmaya çalışın. Egzersizi zorlaştırmak için gözleriniz kapalıyken de deneyebilirsiniz.
PLANK, SQUAT
Kuvvet antrenmanları, dengenizi iyileştirmenizi sağlayacak olan güçlenme seviyenizi de artırabilir. Özellikle plank veya squat gibi egzersizleri gün içerisinde deneyebilirsiniz.
DENGE TAHTASI KULLANIN
Dokuz hafta boyunca haftada iki kez denge tahtasında dengeye durmaya çalışmak, 10 dakika boyunca bu egzersizi tekrar etmek, denge oranınızda büyük artış sağlayabilir. Ayrıca bu egzersiz oldukça iyi bir vücut geliştirme fırsatı da sunuyor.
DESTEKSİZ ŞEKİLDE SANDALYEDEN KALKIN
Ellerinizle kendinizi desteklemeden sandalyeden kaç kez kalkabileceğiniz görmek için deneme yapın. Bir araştırma, bunu dakikada 36 defadan fazla yapmanın, 13 yıl sonra hala hayatta olma olasılığını iki kat arttırdığını tespit etti.