Sadece 15 dakika dizlerinizde bekletin! Diz ağrılarını kökten söküp yok ediyor

Diz bölgesindeki rahatsızlıklar, şiddetli ağrının yanı sıra yürüme işlevinde de çeşitli sorunlar ortaya çıkardığı için günlük hayat kalitesini büyük oranda düşürebilir. Kronik diz ağrısı ise günlerinizi zorlaştırabilir. Fakat bu ağrılardan kurtulmak için birkaç ipucu bulunuyor. Denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Doç.Dr. Jacob Hascalovici, hareketin kan dolaşımını sürdürmeyi sağlayarak esnekliği artırdığını ve kasların sertleşmesini önlediğini belirtti. Buna dayalı olarak doktorunuzun da izniyle hareket etmenin sizin için güvenli olduğunu dile getirdi.

Doktorununuza danışarak enflamasyonu azaltacak olan tedavi yöntemlerine başvurabilirsiniz. Ancak tıp uzmanları, aynı bölgede kısa süreler içerisinde tekrar tekrar aynı tedavi yöntemlerini kullanmak istemeyebilirler. Bu nedenle doktorunuzla birlikte uzun vadede enflamasyon azaltan bir yaşam şekline geçmeniz gerekebilir.

Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Enstitüsü'nde pediatrik ve yetişkin spor hekimliği uzmanı ve ortopedi cerrahı olan Dr. Natasha Trentacosta , "Ağrı genellikle bir bölgedeki iltihaplanmanın sonucudur" açıklamasında bulundu.

BUZ UYGULAMASI

Trentacosta, ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için buz ve soğuk kullanımı, diz ve vücuttaki rahatsızlıkları gidermek için uzun yıllardır devam ettiğini belirtiyor. Akut diz yaralanmalarında uzmanlar, günde 3-4 kez 15-20 dakika buz uygulamayı öneriyor. Özellikle yaralanmanın ilk 48-72 saatinde eklemdeki ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabildiğini dile getiriyor.

DİZ DESTEKLERİNDEN YARDIM ALIN

Dolgu malzemeleri, günlük aktiviteleri daha rahat şekilde yerine getirmenizi sağlayabilir. Esneme hareketleri, yoga duruşları gibi hareketler esnasında ekstra destek için dizlik kullanabilirsiniz. Bahçe işleri, evde temizlik ve onarım gibi işler sırasında dizlerinizin altında bir diz pedi olduğuna da dikkat edin. Çok hareketliyseniz dizlik kullanmayı deneyebilirsiniz.