Sadece kadınları değil erkekleri de tehdit ediyor! Bu kanser gizli katil gibi...

HPV virüsü, kadınlar arasında en sık görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri ile doğrudan ilişkili. Fakat erkeklerde de görülen bu virüs, kanser kadar tehdit edici sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle dikkatli olunması gereken bu süreçte neler yapılması gerektiği ile ilgili olarak Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan önemli açıklamalarda bulundu.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:18

Erkeklerde genital bölgede siğil olarak kendini gösterebilen HPV virüsü ile kadınlar arasında en sık görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Yapılan araştırmalar eşleri rahim ağzı kanseri olan erkeklerin yüzde 75'inde HPV virüsü görüldüğünü gösteriyor. Uzmanlar HPV virüsünün sosyal ve psikolojik etkilerinin kanser kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri, erkekler için de büyük bir tehdit yaratıyor. Bilimsel araştırmalar, dünyada erkeklerin yüzde 40'ında HPV görüldüğünü gösteriyor. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, bin 160 erkeğin yüzde 65'inden fazlasında HPV tespit edilmesi bu hastalığın yarattığı tehlikeyi ortaya koyuyor. Eşine rahim ağzı kanseri teşhisi konulan erkekler en riskli kesimi oluşturuyor. Araştırmalara göre bu kesimde HPV görülme oranı yüzde 75'e kadar çıkabiliyor.

HPV virüsü ile dünyada kadınlar arasında cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olan rahim ağzı kanseri arasındaki doğrudan ilişkinin erkekler için büyük bir tehlike yarattığına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan, "HPV virüsü erkeklerde ilk etapta cinsel bölgede siğillerle kendini gösterebiliyor. Anüs, penis ve ağız ve gırtlak kanserlerine neden olabiliyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi, güçlü bağışıklık sistemi HPV virüsünün vücuttan temizlenmesinde başrolü üstleniyor. Erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri yüz güldürücü sonuçlar yaratıyor. Araştırmalar, erkeklerin yüzde 75'inde virüsün 1 yılda tümüyle temizlendiğini gösteriyor. Siğiller, kansere dönüşmediği durumlarda ise taşıyıcı kimliğiyle bulaşıcılığını sürdürüyor" diye belirtti.