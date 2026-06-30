Sadece sıcak değil! Kalbi en çok yoran yaz alışkanlıkları açıklandı



"Su içmek için susamayı beklemeyin: Susama hissi, vücudun 'Ben susuz kaldım' alarmıdır, yani geç kalındığının işaretidir. Günde mutlaka 2-2.5 litre su tüketin. Çay, kahve veya asitli içecekler suyun yerini tutmaz; aksine vücuttan su atılmasına neden olur.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın: Güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Bu saatlerde dışarıda yürüyüş veya ağır bahçe işleri yapmak kalbinize ağır bir yük bindirir.

İlaçlarınızı kafanıza göre değiştirmeyin: En sık karşılaştığımız hatalardan biri budur. Tansiyon veya idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar, sıcakta tansiyonları düşünce ilacı kendi kendine bırakıyor. Lütfen doktorunuza danışmadan ilaç dozunuzu değiştirmeyin.



Ağır yiyeceklere yaz molası verin: Yaz aylarında sindirim sistemi de ekstra enerji harcar. Ağır, yağlı, salçalı et yemekleri yerine; zeytinyağlılar, taze sebzeler, meyveler ve yoğurt gibi hafif gıdaları tercih edin. Akşam yemeklerini geç saatlere bırakmayın.

Açık renkli, rahat kıyafetler giyinin: Siyah ve dar kıyafetler sıcağı vücudunuza hapseder. Açık renkli, bol, pamuklu veya keten kumaşları tercih edin. Geniş kenarlıklı bir şapka ve güneş gözlüğü sadece tarz değil, bir sağlık ihtiyacıdır."