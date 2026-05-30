"Sadece yorgunluk" deyip geçmeyin! Meğer o sinsi hastalığın ilk habercisiymiş...

Halk arasında MS olarak bilinen Multipl Skleroz'un büyük çoğunlukla ataklarla seyreden, beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkingül Birday, 30 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü kapsamında erken belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

GENÇ YAŞTA ORTAYA ÇIKIYOR

MS'in beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Birday, "Halk arasında MS olarak bilinen Multipl Skleroz, büyük çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalıktır. Görme kaybı, uyuşma, güç kaybı, başdönmesi, denge bozukluğu, yürüme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir" dedi. Hastalığın bazen yoğun yorgunluk ve unutkanlık gibi belirtilerle de ortaya çıkabildiğini belirtti.