"Sadece yorgunluk" deyip geçmeyin! Meğer o sinsi hastalığın ilk habercisiymiş...

Halk arasında MS olarak bilinen Multipl Skleroz'un büyük çoğunlukla ataklarla seyreden, beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkingül Birday, 30 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü kapsamında erken belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
Özellikle genç erişkinlerde görülen ve merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz (MS), bazen sinsi belirtilerle ilerleyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. 30 Mayıs Dünya MS Farkındalık Günü kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkingül Birday, hastalığın belirtileri, tanı süreci ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşarak erken tanının hastalığın seyrini değiştirdiğini vurguladı.
GENÇ YAŞTA ORTAYA ÇIKIYOR
MS'in beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Birday, "Halk arasında MS olarak bilinen Multipl Skleroz, büyük çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalıktır. Görme kaybı, uyuşma, güç kaybı, başdönmesi, denge bozukluğu, yürüme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir" dedi. Hastalığın bazen yoğun yorgunluk ve unutkanlık gibi belirtilerle de ortaya çıkabildiğini belirtti.
BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
MS belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birday, "Bu tür şikâyetler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı" dedi. Günümüzde MR ve destekleyici testlerle daha erken tanı konulabildiğini belirten Prof. Dr. Birday, her hastada hastalığın seyrinin farklı ilerlediğini ifade etti.
MS'in kesin nedeninin bilinmediğini ancak genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Birday, "Günümüzde tedavi seçeneklerimiz oldukça arttı. Atak tedavileri, atak önleyici tedaviler ve semptomlara yönelik uygulamalarla hastalarımızı büyük ölçüde kontrol altında tutabiliyoruz" diye konuştu.
YAŞAM TARZI DA TEDAVİNİN PARÇASI
Tedavi sürecinde yaşam tarzının da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birday, "Düzenli egzersiz, özellikle pilates ve yoga hastalarımıza iyi geliyor. Beslenme alışkanlıklarının da düzenlenmesi gerekiyor" dedi.
Hastalara ilaçlarını düzenli kullanmaları ve kontrollerini aksatmamaları gerektiğini hatırlattı. MS hastalığında farkındalığın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Birday, "Belirtiler ortaya çıktığında erken başvuru ve doğru tedaviyle hastalığın seyri kontrol altına alınabilir. MS zor bir hastalık ama bu süreçte birlikte mücadele etmek mümkün" diyerek sözlerini tamamladı.