Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Ne Yenir, Ne Yenmez?

Safra kesesi, karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendirmektir. Safra kesesi ameliyatı sonrası ne yenir, dediğimizde safra kesesinin sindirimin önemli bir organı olduğunu öğreniriz. Safra kesesi ameliyatından sonra ne yenir, ne yenmez veya safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı, sorularına yağsız beslenilmesi gerektiği yanıtını veririz. Peki, safra kesesi olmayanlar hangi besinleri sindiremez, sizler için derledik.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan armut biçimli bir organdır. Safra kesesi karaciğerde üretilen safra sıvısını biriktirerek depo eder. Depo ettiği safra sıvısını yemek yedikten sonra ince bağırsağa gönderir. Mide ve bağırsaklar yiyecekleri sindirirken, safra kesesi, safra kanalı adı verilen bir tüp yoluyla safrayı salgılar. Safra kesesi ameliyatı olmuş ve safra kesesi alınmış birinin safra sıvısını depo edeceği bir yer olmadığı için yağların mekanik sindirimini yapılamaz. Bu nedenle yağlı besinler tüketmemeye dikkat edilmesi gerekir. Ameliyat sonrası hastalara yaklaşık 2-3 ay ağır spor yapmaları önerilmez

Safta kesesi ameliyatından çıktıktan sonra yediklerinize dikkat etmeniz için doktor kontrolünde bir beslenme listesi hazırlamanız önerilir. Beslenme listenize yazabileceğiniz besinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Safra kesesi ameliyatından çıktıktan sonra 24 saat sadece sıvı tüketilmesi önerilir.

• Ameliyatın üzerinden bir gün geçtikten sonra doktorunda izni ile katı besin tüketilmeye başlanabilir.

• Fasulye, bezelye, börülce gibi besinler

• Meyve

• Kepekli tahıllar

• Sebzeler gibi yüksek lifli yiyecekler tüketin.

Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Ne Yenir, Ne Yenmez?

Safra kesesi problemleri genellikle safra kanallarınızdaki, safranın karaciğeriniz, safra keseniz ve ince bağırsağınız arasında dolaşmasına izin veren tüplerdeki tıkanmadan kaynaklanır. En yaygın tıkanma kaynağı safradaki maddeler sertleştiğinde gelişen safra taşlarıdır. Safra Kesesi İltihabı, Safra kesesi, safra kesesi taşları veya başka bir tıkanıklık nedeniyle tıkandığında, kolesistit adı verilen safra kesesi iltihabına neden olabilir. Safra kesesi kanseri nadir görülen bir hastalıktır. Safra kesesi taşları, safra kesesi kanseri için yaygın bir risk faktörüdür. Safra, safra kesesinde çok uzun süre kaldığında, mikroskobik safra partikülleri taş oluşturmadan birikebilir bu durum safra çamurunu meydana getirir. Bu safra çamuru sonrasında safra kesesi taşları oluşturabilir veya safra kanallarını tıkayabilir.

Bu nedenlerle safra kesesi ameliyatı olabilirsiniz. Safra kesesi ameliyatından sonra yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Beslenme listenizde bazı besinlerin hiç bulunmaması gerekirken bazılarından büyük oranda azaltılması büyük önem taşır. Özellikle yememeniz gereken besinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Ameliyattan sonra 24 saat geçmeden katı besin almamalılar.

• Baharatlı yiyecekler

• Kızartma türü yiyecekler

• Karbonhidrat oranı yüksek besinler

• Şeker oranı yüksek besinler

• Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler

• Yumurta ve yumurta içerikli yiyecekler

• Kafein içeren içecekler

• Çikolata ve Çikolatalı yiyecekler

• Alkol

• Asitli içecekler

• Hazır paketli yiyecekler