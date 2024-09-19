Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Belirtileri - Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Enfeksiyon Riski Kaç Gün Sürer?

Safra kesesi taşı, safra kesesinin içinde oluşan sert, katı bir maddedir. Safra kesesi taşı ve safra kesesi iltihabı, safra kesesi kanallarında tıkanma ve pankreas iltihabı gibi sorunlara neden olabilir. bu gibi nedenlerle yapılan safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon belirtileri, oldukça fazladır. safra kesesi ameliyatından sonra enfeksiyon olduğu nasıl anlaşılır dediğimizde kızarıklık, şişlik, ağrı, ateş gibi belirtilerden anlaşılabileceğini öğreniriz.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Belirtileri

Safra kesesi ameliyatı, açık cerrahi veya laparoskopik cerrahi olarak yapılabilir. Açık cerrahide, karın duvarında bir kesi yapılır ve safra kesesi bu kesiden çıkarılır. Laparoskopik cerrahide, karın duvarında birkaç küçük kesi yapılır ve safra kesesi bu kesilerden çıkarılan kamera ve aletler yardımıyla çıkarılır. Safra kesesi ameliyatı sonrası, hasta genellikle birkaç gün hastanede kalır. Ameliyattan sonra, hastaya ağrı kesici ve antibiyotik ilaçlar verilir. Hasta, ameliyattan sonra genellikle birkaç hafta boyunca diyet yapmak zorunda kalır.

Safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurmanız önemlidir. Enfeksiyon erken teşhis ve tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için alınabilecek önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ameliyattan sonra doktorunuzun talimatlarını dikkatlice takip edin.

Ameliyattan sonra yaranızı temiz ve kuru tutun.

Ameliyattan sonra doktorunuzun önerdiği antibiyotik ilaçları kullanın.

Ameliyattan sonra bol sıvı tüketin.

Safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon belirtileri fark ederseniz, yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ateşiniz varsa, ılık bir duş alın veya soğuk kompres uygulayın.

Ağrınız varsa, ağrı kesici alın.

Halsizlik veya iştahsızlık hissediyorsanız, dinlenmeye çalışın ve bol sıvı tüketin.

Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Enfeksiyon Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Safra kesesi, karaciğerin hemen altında bulunan, armut şeklindeki bir organdır. Safra, karaciğer tarafından üretilen ve yağların sindirilmesinde önemli rol oynayan bir sıvıdır. Safra kesesi, safrayı depolamak ve yemek yedikten sonra onikiparmak bağırsağına salgılamak için kullanılır.

Safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon, ameliyat yerindeki kesiden ya da safra kanallarından yayılabilir. Enfeksiyon, ameliyattan sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkabilir ya da daha sonra ortaya çıkabilir. Safra kesesi ameliyatı sonrası enfeksiyon belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yara bölgesinde kızarıklık

Yara bölgesinde şişlik

Yara bölgesinde ağrı

Yara yerinden akıntı

Yüksek ateş

Titreme

Bulantı ve kusma

Halsizlik

İştahsızlık

Sarılık

Bu belirtiler ile sara kesesi ameliyatı sonrası karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurmanız gerekir.