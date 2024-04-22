Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Safra Kaçağı Belirtileri - Safra Kesesi Ameliyatından Sonra Kaçak Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Cerrahi operasyon geçirenler, safra kesesi ameliyatı sonrası safra kaçağı belirtileri hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Bu kesede, safra sıvısı bulunur ve vücuttaki yağların sindirilmesinde rol oynar. Safra taşının oluşmasının nedenleri arasında, organda biriken yüksek miktardaki kolesterol, bilirubin oranındaki artış ve safra tuzunun yüksekliğidir. Hastaların, safra kesesi ameliyatı sonrası kaçak olduğu nasıl anlaşılır öğrenmesi gerekir.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Safra Kaçağı Belirtileri Neler?

Safra kesesi bir kere taş oluşturmuş ise onlardan kurtulmak için kesenin ameliyat ile alınması gerekir. Operasyon geçiren bazı hastalarda görülen sorunlardan biri ise safra kaçağıdır. Bunun varlığını anlamayı sağlayan belirtiler arasında ise şunlar bulunur:

Gaz

Şişkinlik

Üst karın bölgesinde şiddetli ağrı

Mide bulantısı

Mide yanması

İshal

Safra Kesesi Tamamen Alınırsa Ne Olur?

Bir kere taş oluşturmuş bir safra kesesinin, tekrar taş ve çamur oluşturma ihtimali oldukça yüksektir. Öte yandan, sindirim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması için bu organa ihtiyacı yoktur. Çünkü safra sıvısı, bu sefer karaciğerden ince bağırsağa doğru aktarılmaya devam eder. Bu nedenle, ameliyattan sonra beslenmede herhangi bir değişiklik yapılmasına lüzum yoktur. Ek olarak, safra taşı ve ondan kaynaklı olarak gelişen tüm sorunlar çözülmüş olur. Kesenin varlığı söz konusu olmadığından dolayı taş ve çamurun meydana gelmesi imkansızdır.

Vücutta Safra Kesesi Ne İşe Yarar?

Karaciğerin hemen altında yer alan safra kesesi, şekil itibariyle armuda benzer. Esas görevi, karaciğerin salgılamış olduğu safra sıvısını muhafaza etmek ve yağların ince bağırsak tarafından kolay emilmesini sağlamaktır. Mide ve bağırsaklar yiyeceklerin sindirimi için çalışırken, safra kesesi ise kanal yoluyla safra sıvısını salgılar. Safra kanalı olan söz konusu tüp, karaciğer ile safra kesesini ince bağırsağa bağlamayı sağlar. Safra akışının önündeki en büyük engellerden biri taş oluşumudur. Bunların varlığı, safra kanallarını tıkar ve sıvı iletmeyi zorlaştırır. Safra taşları, kesede biriken maddelerin çoğalması ve sertleşmesi sonucu oluşurlar. Bunlar, kolesterol, bilirubin ile tuzdur ve partiküller arttıkça zamanla taşlar meydana gelir.