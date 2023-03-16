Safra Kesesi Ne İşe Yarar? Safra Kesesinin Vücuda Faydası Nedir, Hangi Görevi Görür?

Safra kesesi ne işe yarar konusunu araştırırken safra kesesi sorunlarını da araştırmakta fayda vardır. Safra kesesinin vücuda faydası nedir incelemesi, bu organın işlevi hakkında bilgi edinmenizi sağlayacaktır. Safra kesesi vücutta hangi görevi görür konusu ile ilgili yapılan araştırmalar, merak ettiğiniz tüm hususlara cevap niteliğindedir. Safra kesesi olmazsa ne olur sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Safra Kesesi Ne İşe Yarar?

Safra kesesi vücudun karın kısmında yer alan bir organdır. Safra kesesinde yaşanan sorunlar, vücudun diğer organlarının da rahatsız olmasına neden olur. Bu nedenle uzmanlar, safra kesesi sağlığı konusunda insanları ikaz ederler.

Safra kesesi, ince bağırsağa salgılanan safra sıvısının önemli bir kısmını içinde bulundurur. Safra kesesinin iltihaplanması ya da safra taşı oluşumu gibi rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bu da kişinin hayat konforunu önemli ölçüde etkiler.

Safra Kesesi Vücutta Hangi Görevi Görür?

Halk arasında safra kesesinin hiçbir işe yaramadığı, herhangi bir işlevi olmadığı yönünde bir kanı vardır. Safra kesesi, içinde bulunan safra sıvısı nedeniyle özellikle yağlı yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırır. Safra sıvısının içinde bulunan elektrolit ve billurbin gibi inorganik maddeler vardır. Bu da sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

Safra kesesinin vücutta çok önemli görevleri vardır. Safra kesesinin görevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır.

50 ml safra sıvısını içerisinde barındırma kapasitesine sahiptir.

Yemek sonrasında safra kesesinde bulunan safra sıvısının ince bağırsağa iletilmesini sağlar.

Safra kesesinin iltihaplanması ya da safra taşı oluşumu halinde cerrahi operasyon yapılması gerekebilir. Toplumda safra kesesi operasyonu geçiren çok sayıda kişi vardır. Safra kesesi ameliyatı sonrasında sindirim konusunda çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz.