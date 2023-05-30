Safra Kesesi Nerede Ağrı Yapar? Safra Kesesi Ağrısı Nasıl Olur, Nerelere Vurur?

Safra kesesi ağrısı, klasik karın ağrısından biraz daha farklı olabilir. Ağrının nerede olduğunu bilerek yaşadığınız ağrının safra kesesi ağrısı olup olmadığını bilmeniz mümkündür. Safra kesesi nerede ağrı yapar sorusu da bu kapsamda incelenebilir. Safra kesesi ağrısı nasıl olur araştırması için sağlık kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Safra kesesi ağrısı nereye vurur sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Safra Kesesi Nerede Ağrı Yapar?

Safra kesesi, zaman zaman ağrıyabilir. Bu ağrı ileri düzeyde ise hastaya cerrahi müdahale de gerekebilir. Safra kesesi ağrısının nerede olduğunun bilinmesi, konuya daha bilinçli yaklaşmanızı sağlayacaktır. Karnınızın sağ bölümünden karnınızın üst orta kısmına doğru bir ağrı hissediyorsanız bu ağrı safra kesesi ağrısı olabilir. Yapılacak doktor muayenesi ile tam olarak teşhis koyulacaktır. Gerekli görülmesi halinde basit bir cerrahi operasyon ile safra kesesi temizlenir.

Safra Kesesi Ağrısı Nereye Vurur?

Safra kesesi ağrısı karın bölgesinde kendini gösterse de vücudun farklı noktalarında da ağrı gözükebilir. Karın bölgesinde hissedilen ağrı, iki kürek kemiğinin ortasına ve sırt bölgesine doğru yayılıyorsa bu da safra kesesi ağrısının belirtisidir.

Safra kesesi ameliyatı, genellikle safra taşı oluşumundan kaynaklı olarak gerçekleştirilir. Ani olarak gelişen safra kesesi ağrısı, sindirim sorunu ve mide bulantısı olarak da kendini gösterebilir. Bu belirtileri hissettiğinizde derhal doktora başvurmanız uygun olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde cerrahi müdahale ile safra kesesi temizlenebilir.