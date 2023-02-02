Sağ ve Sol Kol Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde ve Kadınlarda Sol Kol Ağrısı Nedenleri Neler?

Kadınlarda sol kol ağrısı nedenleri çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkardığı bir durum olabilir. Bir kaza ya da çarpmadan kaynaklı olabileceği gibi farklı nedenle de ortaya çıkabilir. Aynı durum erkeklerde sol ağrısı nedenleri araştırılırken de göz önünde bulundurulur. Erkeklerde ve kadınlarda sol kol ağrısı nedenleri neler sorusunun yanıtlarını detaylı olarak araştırdık ve haberimizin devamında paylaştık.

Sağ ve Sol Kol Ağrısı Neden Olur?

Sağ ve sol kolda meydana gelen ağrılar her zaman farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Kimi insanda hafif bir ağrı olarak görülürken kimisinde çok daha sarsıcı bir ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Böyle durumlarda mutlaka ağrıları tedavi etmeden önce en temel nedenlerini bilmek gerekir. Sağ ve sol kolda meydana gelen ağrılar nedeniyle birçok kişi ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Kollarda meydana gelen ağrıların en temel nedenleri arasında şunlar yer alır:

Kolda kırık olması

Angina yani kalbe giden kan akışının azalması durumu

Brakiyal pleksus yaralanması durumu

Çıkık dirsek

Karpal tünel sendromu

Boyun fıtığı ortaya çıkması

Eklem iltihabı

Kalp krizi

Burkulmalar

ULnar sinir sıkışması

Tenisçi dirseği

Torasik outlet sendromu

Gibi durumlar kişilerde kol ağrılarına neden olan durumlardır. Uygun bir şekilde bu ağrıları tedavi edebilmek için mutlaka kişilerin alanında uzman bir doktora başvurması gerekir. Özellikle bazı kol ağrılarında acil müdahale gereken durumlar olabilir.

Kol Ağrısında Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Aniden ortaya çıkan kol ağrılarında mutlaka doktora görünmek gerekir. Alışılmadık derecede şiddetli olan ya da göğsünüzde basınç, sıkışma ve dolgunluk gibi durumlar olduğunda kol ve omuzlarda da ağrı oluyor ise mutlaka doktora görünmek gerekir. Özellikle kanama ya da yaralanma durumu varsa bilekte şekil bozukluğu görülüyor ise böyle durumlarda uzman mutlaka acile gitmek gerekir.

Kolda ani yaralanmalar, çıtırtı olması, şiddetli ağrı ve şişlik durumu olması kolu normal hareket ettirememe durumunda yine doktora gitmeniz gerekir. Evde bakım yapılmasına rağmen düzelmeyen bir kol ağrısı sorunu yaşıyorsanız ya da bu bölgede kızarıklık şişlik ya da ağrılar oluyor ise bu durum da yine doktora gidilmesi anlardan biridir.

Erkeklerde ve Kadınlarda Kol Ağrısı Nedenleri

Kol ağrısı erkek ve kadınlarda farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde batıcı bazılarında yanıcı etkileri ile ortaya çıkan bu ağrılar kişilerin hastalık durumlarına göre de farklılık gösterir. Erkeklerde boyun ağrılar, omuz patolojileri, kas yırtıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durum kadınlarda da kendini gösterebilir. Uzun süre kol üzerine yatmak ya da bir yerlere çarpmak da kol ağrılarının ortaya çıkma nedenleri arasındadır.