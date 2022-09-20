Sağlığın sırrı toprakta! Çıplak ayakla toprağa basmanın inanılmaz etkisi…

Yapılan birkaç çalışma ile birlikte "topraklama" denilen ve çıplak ayakla bir süre toprakta yürümenin, beklemenin birçok etkisi olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte, tıbbi müdahalelerin veya terapinin yerini tutmadığından, önce bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. İşte toprağa basmanın inanılmaz faydaları…
UYKUSUZLUĞU ÖNLER
Topraklama olarak da bilinen çıplak ayakla yürümek, uykuyu iyileştirebilir ve enerji seviyenizi artırabilir. Yerkürenin suyu ve toprağı "şarj ettiğini" düşünebilirsiniz. Bu şarj sisteminin ana etkeni olan elektronlar, aynı zamanda sizde "şarj olma" etkisi oluşturabilirsiniz.
Fiziksel olarak dünyanın bir parçası olduğunuzu düşündüğünüzde, aslında bu durum oldukça normaldir ve doğadan kopmak, genellikle daha fazla hastalanmaya, sık bölünen uykulara ve huzursuz olmaya neden olabilir. Toprağa çıplak ayakla basmak ise etki göstererek kendinizi rahatlamış hissetmenizi sağlar ve deliksiz bir gece uykusu sunar.
ADET KRAMPLARINI HAFİFLETEBİLİR
Çıplak ayakla toprağa basmak, birçok ağrıyı giderebilir. Fakat özellikle dönemsel olarak sıklıkla yaşanan adet krampları üzerinde de hafifletici bir etkisi bulunur. Bir sonraki adet döneminde yaşayacağınız adet krampları için hafifletici bir destek olarak doğadan faydalanabilirsiniz.
STRESLİ DURUMLARI DAHA İYİ TOLERE EDEBİLİRSİNİZ
Nasıl vücudumuzdaki D vitamini güneşten gelen enerji ve frekanslarla üretiliyorsa, üzerinde durduğumuz toprak da vücudumuza enerji ve frekanslar gönderir. Çıplak ayakla yürümek ruh halinizi iyileştirebilir, kendinizi daha enerjik hissedebilir ve stresli durumlara çok daha iyi tahammül edebilirsiniz. Topraklama daha az yorgunluk hissi sağlar ve zor durumlarda sakin kalmanız daha olasıdır.
ÇOCUKLARDA ZİHİNSEL OLARAK GÜÇLENMEYİ SAĞLAR
Çocuklarınızın toprakta çıplak ayakla koşmasına izin vermek , bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye, alerjilerden kurtulmaya ve stres seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Üstelik tüm bunların yanı sıra çocuklarınızın zihinsel olarak güçlü olmasına yardımcı olabilir. Çimlerde, hatta betonda 10 dakika ile bir saat arasında çıplak ayakla vakit geçirmek bu faydaları görmek için idealdir.
YAŞLANMA KARŞITI ETKİLERİ BULUNUR
Topraklama yapan insanların yüzleri, kılcal damarlara artan kan akışı nedeniyle genellikle biraz pembeye döner. Bu durum, yazın oyun alanında koşan bir çocuğun yüzüne benzer. Toprakla 1 saat çıplak ayakla temas bile cilt dokusunun onarımını iyileştirebilir ve yüz görünümünü iyileştirebilir.