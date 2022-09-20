Sağlığın sırrı toprakta! Çıplak ayakla toprağa basmanın inanılmaz etkisi…

Yapılan birkaç çalışma ile birlikte "topraklama" denilen ve çıplak ayakla bir süre toprakta yürümenin, beklemenin birçok etkisi olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte, tıbbi müdahalelerin veya terapinin yerini tutmadığından, önce bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. İşte toprağa basmanın inanılmaz faydaları…

UYKUSUZLUĞU ÖNLER

Topraklama olarak da bilinen çıplak ayakla yürümek, uykuyu iyileştirebilir ve enerji seviyenizi artırabilir. Yerkürenin suyu ve toprağı "şarj ettiğini" düşünebilirsiniz. Bu şarj sisteminin ana etkeni olan elektronlar, aynı zamanda sizde "şarj olma" etkisi oluşturabilirsiniz.

Fiziksel olarak dünyanın bir parçası olduğunuzu düşündüğünüzde, aslında bu durum oldukça normaldir ve doğadan kopmak, genellikle daha fazla hastalanmaya, sık bölünen uykulara ve huzursuz olmaya neden olabilir. Toprağa çıplak ayakla basmak ise etki göstererek kendinizi rahatlamış hissetmenizi sağlar ve deliksiz bir gece uykusu sunar.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETEBİLİR

Çıplak ayakla toprağa basmak, birçok ağrıyı giderebilir. Fakat özellikle dönemsel olarak sıklıkla yaşanan adet krampları üzerinde de hafifletici bir etkisi bulunur. Bir sonraki adet döneminde yaşayacağınız adet krampları için hafifletici bir destek olarak doğadan faydalanabilirsiniz.