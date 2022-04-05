Sağlığınızı hiçe saymayın! Bu faktörler uykuda ölme riskini artırıyor

Ünlü aktör Bob Saget, 2022 yılının başında kafasını vurduktan sonra uykusunda öldü. Bu, olağan dışı olay birçok kişide endişeye yol açtı. Uykuda ölmenin başlıca nedenleri arasında; kalp durması, felç, aşırı dozda sakinleştirici, nöbetler, solunum durması, karbonmonoksit zehirlenmesi vb. durumlar yer alıyor. Risk altındaki kişiler arasında; yaşlılar, kanser hastaları, kardiyovasküler sorunları olanlar ve alkole yatkın olan kişiler bulunmaktadır. Bazı durumlardan dolayı güçlü ağrı kesiciler ve beyni etkileyecek ilaçlar kullanan kişiler de bu riski taşıyor.
ÖZEL BİR GEN
Birçok koşul kalıtsal olabilir. Ebeveynlerinizin, büyükanne ve büyükbabanızın sahip olduğu diğer hastalıklar sizi basitçe bir risk grubuna sokabilir. Durum ne olursa olsun, ailenizin hastalık geçmişini bilmek çok önemlidir. Nelere daha fazla dikkat etmeniz ve nasıl almanız gerektiği konusunda size bir fikir verecektir. Bu nedenle sağlığınızı hiçe saymayın, özen gösterin.
KALİTELİ BİR UYKU DÜZENİNİZ OLSUN
Uykunuzu ciddiye alın! Araştırmalar; uyku yoksunluğunun veya çok fazla uyumanın ölüm riskinin artması ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle; yeterince uyumak, sık sık uyumaktan kaçınmak ve tutarlı bir uyku düzenini takip etmek çok önemlidir. Ayrıca, akşam uyumaya yakın, kafeinli içecekler ve alkol tüketiminden kaçınmak da fayda var.
UYKU BOZUKLUKLARINA DİKKAT EDİN
Uzman doktorlar; semptomlarınız varsa uyku apnesine dikkat etmeniz gerektiğini açıkladı. Ayrıca birçok kişi horlamanın oldukça normal olduğunu düşünür. Ancak bu, genellikle uyku kalitesinin düşmesine ve hatta ani ölüm riskinin artmasına neden olan, uyku apnesinin bir işareti olabilir. Bu nedenle; bir uyku uzmanına veya doktora görünüp uyku apnesi hastalığını taşıyor musunuz öğrenmenizde fayda var.
KULLANDIĞINIZ İLAÇLARA DİKKAT EDİN
Uzmanlar; kalp hastalığı, akciğer hastalıkları ve beyni etkileyebilecek ilaçlar kullanan kişilerin uykularında ölme riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. Uyku sırasında ölüm riskini azaltmak ve uygun ilaç dozlarını almak için doktorunuza başvurmanız, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.
VÜCUDUNUZDAKİ AĞRILARI GÖRMEZDEN GELMEYİN
Eğer vücudunuzda sürekli devam eden bir ağrı varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Tabii ki bu; her rastgele ağrı için endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ancak, göğüs ağrılarına veya devam eden tekrar tekrar ortaya çıkan ağrılara dikkat etmek çok önemlidir. Bunlardan herhangi biri, potansiyel olarak altta yatan tehlikeli bir sorunun işareti olabilir.