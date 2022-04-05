Sağlığınızı hiçe saymayın! Bu faktörler uykuda ölme riskini artırıyor

Beklenmedik gece ölümlerinin, artma sebeplerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Başta kalp olmak üzere, birçok tetikleyen neden mevcut. Sağlığınızı korumak için uzmanlar; uyku testi yaptırmanızı ve bununla beraber gelen uyku bozukluklarının nedenlerini öğrenmenizi öneriyor. Gelin hep birlikte bu riski önleyen ve artıran etkenlere bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 12:24

Ünlü aktör Bob Saget, 2022 yılının başında kafasını vurduktan sonra uykusunda öldü. Bu, olağan dışı olay birçok kişide endişeye yol açtı. Uykuda ölmenin başlıca nedenleri arasında; kalp durması, felç, aşırı dozda sakinleştirici, nöbetler, solunum durması, karbonmonoksit zehirlenmesi vb. durumlar yer alıyor. Risk altındaki kişiler arasında; yaşlılar, kanser hastaları, kardiyovasküler sorunları olanlar ve alkole yatkın olan kişiler bulunmaktadır. Bazı durumlardan dolayı güçlü ağrı kesiciler ve beyni etkileyecek ilaçlar kullanan kişiler de bu riski taşıyor.

ÖZEL BİR GEN Birçok koşul kalıtsal olabilir. Ebeveynlerinizin, büyükanne ve büyükbabanızın sahip olduğu diğer hastalıklar sizi basitçe bir risk grubuna sokabilir. Durum ne olursa olsun, ailenizin hastalık geçmişini bilmek çok önemlidir. Nelere daha fazla dikkat etmeniz ve nasıl almanız gerektiği konusunda size bir fikir verecektir. Bu nedenle sağlığınızı hiçe saymayın, özen gösterin.