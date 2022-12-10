Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Sağlığınızın gizli düşmanı! Bu yiyeceği bir daha eve bile sokmayın...

Sağlığınızın gizli düşmanı! Bu yiyeceği bir daha eve bile sokmayın...

Gün içerisinde tükettiğimiz gıdalar büyük oranda sağlığımızı yönlendiren ana faktördür. Bu nedenle özellikle sıklıkla tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek ve özenle seçmek uzun ve sağlıklı bir hayat sürmede büyük önem taşımaktadır. Zararlı olduğunu düşünmediğiniz bazı yiyecekler ise adeta birer ölüm makinesi olabilir. İşte asla tüketmemeniz gereken o besinler

Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 15:13
ABONE OL
Sağlığınızın gizli düşmanı! Bu yiyeceği bir daha eve bile sokmayın...

Asla tüketilmemesi gereken gıdaların başında ise şunlar geliyor...

MARGARİN

Margarin içerdiği yüksek trans yağ miktarı nedeniyle kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Diğer bir zararı ise emziren anneler üzerindedir. Anneler margarin tükettiğinde içerisinde bulunan trans yağlar sütün kalitesini de düşürmektedir. Ek olarak tüm bireylerde küçük miktarda bile margarin tüketmek insülin seviyesinin çok yükselmesine yol açar.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı su, aromalar ve tatlandırıcılar dünya çapında popüler olan gazlı içeceklerin ana üç bileşenidir. Ayrıca gazlı içecekleri su gibi masum bir alternatiften ayıran birçok zararlı katkı maddesi bulunuyor. Yüksek miktarda şeker içerdiği için bu içecekler fazladan kalori almanıza da neden olmaktadır. Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan fruktoz gibi yüksek miktarda gereksiz şekerler karaciğeriniz tarafından glikoza dönüştürülür ve ardından vücudunuz onu yağ olarak depolar. Bu nedenle gereksiz kilo alımına ve organlarda hasara neden olur.

ENERJİ İÇECEKLER

Yorgun olduğunuz ancak hala enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda enerji içeceği içmek birçok kişinin yaptığı bir yanlış. Enerji içecekleri içmeden önce yaratacağı risklerin bilincinde olmak oldukça önemlidir. Enerji içeceklerinin neredeyse tamamı içerisinde kafein, taurin, guarana, B vitaminleri ve glukuronolakton gibi "enerji karışımları" içerir. Bu bileşenlerin fazla tüketimi sağlık bakımından güvenli değildir ve organlara ciddi hasarlar verebilir.

MEYVE SULARI

Hazır olarak aldığınız meyve sularının üzerinde %100 meyve suyu ibaresi bulunsa bile bu onların sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Meyvelerin suları sıkıldıktan sonra bir yıla yakın bir süre oksijensiz ortamda bekletilebilir. Bu işlem ise meyve suyunun tadının neredeyse tamamen kaybolmasına yol açar. Ancak hazır aldığımız meyve sularının yine de tatlı olmasının sebebi içerisinde eklenen katkı maddeleridir.

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek diğer ekmek alternatiflerine oranla lif ve protein bakımından oldukça fakirdir. Lifler ise tükettiğimiz yiyeceklerin hacmini artırarak daha kolay tokluk hissetmemizi sağlar. Fazladan kalori almak istemeyenler için doygunluk hissi çok önemlidir.

Beyaz ekmek tüketmek aynı zamanda insülin seviyelerinin de aniden fırlamasına neden olur. Sistemizdeki fazla insülin ise, sağlıklı bir insanda sürekli olarak aktif olmaması gereken hormonları salgılayarak vücuda zarar verir. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, çavdar ekmeği gibi farklı alternatiflere yönelmeniz önerilir.

HAM BAL

Ham bal, zararlı toksinlerin öldürüldüğü pastörizasyon sürecinden geçmez. Bu nedenle tüketildikten sonra 24 saat boyunca baş dönmesine, halsizliğe, aşırı terlemeye ve mide bulantısına neden olabilen grayanotoksin içerir.

TON BALIĞI

Ton balığını tüketmek denizlerin kirlenmesi nedeniyle bir sorun haline geldi. Ton balığında bulunan civa, yenildikten sonra vücudumuz tarafından işlenir ardından böbreklerimizden geçen veya beynimize ve diğer yumuşak dokulara ulaşır. Bu nedenle, diyetinize eklediğiniz ton balığı dozlarını haftalık olarak kontrol edilmeli ve hatta cıvaya daha az maruz kalan diğer alternatiflerle değiştirmeniz önerilir.

İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etlerin başında sosis, pastırma, jambon veya salam, konserve sığır eti, tütsülenmiş etler, konserve, kurutma veya tütsüleme ile işlenmiş tüm etler gelmektedir. İşlenmiş etler genellikle yüksek tansiyona ve diğer daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu zarar etlerin işlenmesi için kullanılan kanserojen maddelerden ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanır.

KAHVALTILIK GEVREKLER

Kahvaltılık gevrekler sabahları atıştırmak için oldukça pratik olabilir. Hem lezzetli hem de kolay bir atıştırmalık olarak anılsalar da içerisinde bulunana genetiği değiştirilmiş bileşenler bağışıklık sisteminizi etkiler. Bu nedenle kesinlikle tüketilmeleri önerilmez. Ancak kahvaltılık gevrekler sizin için vazgeçilmezse organik ve katkı maddesi içermeyenleri tercih edebilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA