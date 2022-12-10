Sağlığınızın gizli düşmanı! Bu yiyeceği bir daha eve bile sokmayın...

Margarin içerdiği yüksek trans yağ miktarı nedeniyle kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Diğer bir zararı ise emziren anneler üzerindedir. Anneler margarin tükettiğinde içerisinde bulunan trans yağlar sütün kalitesini de düşürmektedir. Ek olarak tüm bireylerde küçük miktarda bile margarin tüketmek insülin seviyesinin çok yükselmesine yol açar.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı su, aromalar ve tatlandırıcılar dünya çapında popüler olan gazlı içeceklerin ana üç bileşenidir. Ayrıca gazlı içecekleri su gibi masum bir alternatiften ayıran birçok zararlı katkı maddesi bulunuyor. Yüksek miktarda şeker içerdiği için bu içecekler fazladan kalori almanıza da neden olmaktadır. Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan fruktoz gibi yüksek miktarda gereksiz şekerler karaciğeriniz tarafından glikoza dönüştürülür ve ardından vücudunuz onu yağ olarak depolar. Bu nedenle gereksiz kilo alımına ve organlarda hasara neden olur.