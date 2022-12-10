Sağlığınızın gizli düşmanı! Bu yiyeceği bir daha eve bile sokmayın...

Asla tüketilmemesi gereken gıdaların başında ise şunlar geliyor...
MARGARİN
Margarin içerdiği yüksek trans yağ miktarı nedeniyle kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Diğer bir zararı ise emziren anneler üzerindedir. Anneler margarin tükettiğinde içerisinde bulunan trans yağlar sütün kalitesini de düşürmektedir. Ek olarak tüm bireylerde küçük miktarda bile margarin tüketmek insülin seviyesinin çok yükselmesine yol açar.
GAZLI İÇECEKLER
Gazlı su, aromalar ve tatlandırıcılar dünya çapında popüler olan gazlı içeceklerin ana üç bileşenidir. Ayrıca gazlı içecekleri su gibi masum bir alternatiften ayıran birçok zararlı katkı maddesi bulunuyor. Yüksek miktarda şeker içerdiği için bu içecekler fazladan kalori almanıza da neden olmaktadır. Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan fruktoz gibi yüksek miktarda gereksiz şekerler karaciğeriniz tarafından glikoza dönüştürülür ve ardından vücudunuz onu yağ olarak depolar. Bu nedenle gereksiz kilo alımına ve organlarda hasara neden olur.
ENERJİ İÇECEKLER
Yorgun olduğunuz ancak hala enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda enerji içeceği içmek birçok kişinin yaptığı bir yanlış. Enerji içecekleri içmeden önce yaratacağı risklerin bilincinde olmak oldukça önemlidir. Enerji içeceklerinin neredeyse tamamı içerisinde kafein, taurin, guarana, B vitaminleri ve glukuronolakton gibi "enerji karışımları" içerir. Bu bileşenlerin fazla tüketimi sağlık bakımından güvenli değildir ve organlara ciddi hasarlar verebilir.
MEYVE SULARI
Hazır olarak aldığınız meyve sularının üzerinde %100 meyve suyu ibaresi bulunsa bile bu onların sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Meyvelerin suları sıkıldıktan sonra bir yıla yakın bir süre oksijensiz ortamda bekletilebilir. Bu işlem ise meyve suyunun tadının neredeyse tamamen kaybolmasına yol açar. Ancak hazır aldığımız meyve sularının yine de tatlı olmasının sebebi içerisinde eklenen katkı maddeleridir.
BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmek diğer ekmek alternatiflerine oranla lif ve protein bakımından oldukça fakirdir. Lifler ise tükettiğimiz yiyeceklerin hacmini artırarak daha kolay tokluk hissetmemizi sağlar. Fazladan kalori almak istemeyenler için doygunluk hissi çok önemlidir.
Beyaz ekmek tüketmek aynı zamanda insülin seviyelerinin de aniden fırlamasına neden olur. Sistemizdeki fazla insülin ise, sağlıklı bir insanda sürekli olarak aktif olmaması gereken hormonları salgılayarak vücuda zarar verir. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, çavdar ekmeği gibi farklı alternatiflere yönelmeniz önerilir.
HAM BAL
Ham bal, zararlı toksinlerin öldürüldüğü pastörizasyon sürecinden geçmez. Bu nedenle tüketildikten sonra 24 saat boyunca baş dönmesine, halsizliğe, aşırı terlemeye ve mide bulantısına neden olabilen grayanotoksin içerir.
TON BALIĞI
Ton balığını tüketmek denizlerin kirlenmesi nedeniyle bir sorun haline geldi. Ton balığında bulunan civa, yenildikten sonra vücudumuz tarafından işlenir ardından böbreklerimizden geçen veya beynimize ve diğer yumuşak dokulara ulaşır. Bu nedenle, diyetinize eklediğiniz ton balığı dozlarını haftalık olarak kontrol edilmeli ve hatta cıvaya daha az maruz kalan diğer alternatiflerle değiştirmeniz önerilir.
İŞLENMİŞ ETLER
İşlenmiş etlerin başında sosis, pastırma, jambon veya salam, konserve sığır eti, tütsülenmiş etler, konserve, kurutma veya tütsüleme ile işlenmiş tüm etler gelmektedir. İşlenmiş etler genellikle yüksek tansiyona ve diğer daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu zarar etlerin işlenmesi için kullanılan kanserojen maddelerden ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanır.
KAHVALTILIK GEVREKLER
Kahvaltılık gevrekler sabahları atıştırmak için oldukça pratik olabilir. Hem lezzetli hem de kolay bir atıştırmalık olarak anılsalar da içerisinde bulunana genetiği değiştirilmiş bileşenler bağışıklık sisteminizi etkiler. Bu nedenle kesinlikle tüketilmeleri önerilmez. Ancak kahvaltılık gevrekler sizin için vazgeçilmezse organik ve katkı maddesi içermeyenleri tercih edebilirsiniz.