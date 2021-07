Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri:

Türkiye Beslenme Rehberi 'ne göre, günlük tüketilebilecek et miktarının 5-6 adet ızgara köfte, bir el ayasından biraz fazla et veya bir büyük pirzolaya (100-120 gram) tekabül ettiği biliniyor. Bu nedenle, bayram süresince bu miktarın üzerine çıkılmaması öneriliyor.

KAHVALTI ÖĞÜNÜ ATLANMAMALI

Bayram sabahı kurban kesme telaşıyla bazı aileler kahvaltı yapmayı ihmal etse de kahvaltı öğününün atlanmaması da önem taşıyor.

Öte yandan, veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanların tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkları bulaştırma riski bulunuyor. Bu nedenle, kurbanın veteriner kontrolünde ve uygun koşullarda kesilmesi önem taşıyor.

Etlerin C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir olduğu için mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında C vitamininden zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularıyla tüketilmesi öneriliyor. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlıyor hem de sebzelerde bulunan C vitamini ile demirin emilimini artırıyor.

Bunun yanında, kurban etlerinin büyük parçalar halinde değil küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzlukta veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabiliyor.