Sağlık deposu bu besin kalbin de en büyük koruyucusu! Yararı saymakla bitmiyor...

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sağlığımızı iyileştirmek adına belirli yiyeceklerin tüketimine özen göstermek de büyük önem taşıyor. En sevilen meyvelerden biri olan bu seçenek de tükettiğiniz anda size birçok fayda sunuyor...

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'li Health sitesi dünyada en çok yetiştirilen tropik meyvelerden biri olan muzun sağlığa faydalarına yer verdi. Potasyum, magnezyum, lif, folat, B6 ve C vitamini bakımından zengin olan muz, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını korumada yardımcı oluyor. İçerdiği lif sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlayarak bağırsak hastalıklarına karşı savaşıyor. Sporcuların sık tükettiği muz, enerji veriyor ve kas fonksiyonlarını güçlendiriyor. Ruh hâli, bilişsel işlev ve uyku düzenine olumlu etki sağlıyor. Öte yandan aşırı muz tüketimi konusunda uyaran uzmanlar diyetisyene danışılması konusunda uyarıyor.