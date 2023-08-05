Sağlık için her yaşta süt için



Vitamin deposu

Süt ürünleri yüksek biyolojik değere sahip hayvansal protein içermesi nedeniyle kas ve kemik dokusu için esansiyel bir besin grubu konumundadır. Fakat daha önemlisi kemiğe yüksek biyolojik değerde geçebilen kalsiyum ve fosfor içerirken; bağışıklık için gerekli çinko B1, B2, B6, B12 ve niasin vitaminleri açısından iyi kaynak olarak yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca sütün yağında yüksek oranda A ve D vitaminleri de bulunuyor. Süte rengini veren ise iki değerli bileşen mevcut. Sütün yağlı kısmında bulunan karotenoidler sarımsı rengi verirken sütün doğal yapısında bulunan B2 vitamini ise floresan rengi veriyor.

Süt kalsiyumu kalsiyum karbonat formundadır ve hali hazırda hem fosfor hem de D vitamini içerdiği için kemiklere kolay geçebilen en iyi kaynak besindir. Unutmayın bitkisel kaynaklı kalsiyumun günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılaması çok olanaklı değil. Ve süt ürünlerine göre biyolojik yararlılığı da biraz daha az. Bu sebeple kemik ve diş sağlığı için süt beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Güçlü kemikler için birebir

Sağlıklı kemikler için akla gelen ilk besin grubu kalsiyum içeren gıdalar diyebilirim. Kalsiyum yeterli miktarda alınmadığında, vücut kandaki kalsiyum dengesini sağlamak için kemiklerdeki kalsiyumu kullanır. Kalsiyum gereklidir fakat tek başına yeterli değildir. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınmasıyla oluşan sinerjik etki, kemik kalitesini artırmada daha etkili olur.

Kemik sağlığı için kalsiyum alımı kadar emilimi de önem taşır. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50'si emilir. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineraldir, fosfor ile kalsiyum birbirlerine eşit miktarda alındığında emilimleri artar. Süt yüksek biyolojik değere sahip kemiğe geçebilen kalsiyum ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikler için en doğru besin diyebilirim. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Her şeyde olduğu gibi sütün de fazlası zarar.

Süt tüketimi fazla olanlarda kemik kırıkları artabiliyor. 100 bin kişiden fazla kişide yapılan çalışmada günde üç bardaktan fazla süt içen kişilerde kalça kemiği kırığı riskinin yüzde 60 daha fazla olduğu görülmüş. Bu nedenle günde bir su bardağı olacak şekilde süt içmenizi öneriyorum.