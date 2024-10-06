Sağlık ve güzelliğin doğal ilacı! Profesör açıkladı: "Cilt sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler..."





EFSANELER VE GELENEKLER

Lavanta hakkında birçok efsane de bulunuyor. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'nın bebeklik döneminde lavanta çiçeklerinin üzerine kıyafetleri sermesi ile bu bitkinin hoş kokulu hale geldiği söyleniyor. Antik Roma'da yılanlardan korunmak için kullanıldığı, Orta Çağ'da ise kötü ruhları uzak tuttuğuna inanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası Afrodit'in lavantayı güzellik iksirlerinde kullandığı ve bu nedenle cazibenin sembolü haline geldiği biliniyor.