Sağlıklı bayramın sırrı! Hem tatlı yiyin hem sağlığınızı koruyun: Formülü...

Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Funda Budak, dengeli beslenmenin hayatın her döneminde ilke edinilmesi gerektiğini ifade etti.

İHA Giriş Tarihi: 08.04.2024 15:11 PAYLAŞ ABONE OL

Budak, "Sağlıklı beslenmenin, Ramazan ayında da uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkışı ya da rahatsızlıklarının artışı bu dönemlere denk gelebilir. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, diyareye (ishal), midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilmektedir. Bayram sabahı aileyle yapılacak o güzel kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda ilkelerine dikkat edilmelidir. Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz" dedi.



Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemesi gerektiğini belirten Budak, "Ancak Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir. Sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır. Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılması gerekir. Yine bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın" ifadelerini kullandı.