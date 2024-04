Sağlıklı bayramın sırrı! Hem tatlı yiyin hem sağlığınızı koruyun: Formülü...

Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemesi gerektiğini belirten Budak, "Ancak Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir. Sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır. Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılması gerekir. Yine bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın" ifadelerini kullandı.