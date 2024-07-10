Sağlıklı bir hamilelik geçirmenin anahtarı! En ideal egzersiz...

"Hamilelik sırasında hormon değişiklikleri nedeniyle stres ve kaygı seviyelerinde artış görülebilir. Egzersiz, endorfin salgılanmasını teşvik ederek ruh halini iyileştirir ve depresyon belirtilerini hafifletir. Ayrıca düzenli egzersiz, uyku kalitesini artırır ve enerjiyi yükselterek genel bir iyilik hali sağlar."

Doç. Dr. Demir, egzersizin zihinsel sağlık üzerine faydalarını ise şöyle anlattı:

STRES VE KAYGININ AZALMASINA YARDIMCI OLUR

YÜZME VE SU AEROBİĞİ TÜM KASLARI ÇALIŞTIRIR

Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, hamilelere en uygun yaz egzersizlerini ise şöyle sıraladı:

"Yüzme: Su, vücudu destekleyerek eklemlere baskıyı azaltır. Yüzme, kardiyovasküler sağlığı destekler ve tüm vücut kaslarını çalıştırır. Havuzun temizliğinden emin olun ve kaymamak için dikkatli olun.

Yürüyüş: Yürüyüş, kolay ve düşük etkili bir egzersizdir. Kalp sağlığını destekler ve bacak kaslarını güçlendirir. Sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yürüyüş yaparak aşırı sıcaktan kaçının. Hafif giysiler giyin ve bol su için.

Yoga: Hamilelik yogası, esnekliği artırır, stresi azaltır ve doğuma hazırlık sağlar. Hamileler için özel olarak tasarlanmış yoga derslerine katılın. Sıcak yoga yapmaktan kaçının.

Pilates: Pilates, özellikle karın ve sırt kaslarını güçlendirir. Duruşu iyileştirir ve sırt ağrılarını azaltır. Hamileler için modifiye edilmiş pilates hareketlerini tercih edin.

Düşük etkili aerobik: Kardiyovasküler sağlığı destekler ve enerjiyi artırır. Hamileler için özel olarak tasarlanmış düşük etkili aerobik derslerine katılın. Sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun.

Bisiklet: Sabit bir bisiklet üzerinde yapılan egzersiz, bacak kaslarını güçlendirir ve kardiyovasküler sağlığı destekler. Düşme riskini azaltmak için sabit bisiklet kullanın.

Su aerobiği: Su aerobiği, eklemlere yük bindirmeden tüm vücudu çalıştırır. Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun."