Sağlıklı dişlerin 5 püf noktası

Pek çok insanın ortak sıkıntısı diş hassasiyeti. Sıcak, soğuk, şekerli veya ekşi yiyecekler, içecekler ağza alındığında dişlerde hızlı bir tepki ve sızlama oluşur. Bu diş sızlaması keskin, ani ve derin şekildedir. Hassasiyet en çok dişeti çekilmesi ile açığa çıkan kök yüzeylerinden kaynaklanır. Sert ve yatay fırçalama, diş sıkma gibi etkenler hassasiyet problemini tetikler. Diş hassasiyetine karşı özel formüle edilmiş diş macunları ve yumuşak kıllı fırçalar faydalı olabilir. Aynı zamanda aldığınız gıdalara da dikkatli seçilmelidir. Çünkü fazla asit içeren yiyeceklerin sık tüketilmesi sonucu mine tabakası çözünebilir ve hassasiyet gelişebilir.

AĞIZ KURULUĞUNA DİKKAT

Ağız kuruluğu sorunu tükürüğün azalması sonucu oluşur. Tükürük ağızda yıkama etkisi ile çürük ve dişeti enfeksiyonlarına karşı koruyucu görevi görür. Çok ciddi bir problemdir. Burun tıkanıklığı sonucu ağızdan nefes alıyor olmak, ağzı açık uyumak ağız kuruluğu yaratır ve özellikle ön bölgelerde dişetlerinde şişlik kanama gibi enfeksiyon belirtilerine sebep olur. Ayrıca ilerleyen yaş ve şeker hastalığı da ağız kuruluğuna yol açar. Hem ağız sağlığını tehdit eden hem de genel sağlığımızla ilgili hastalıkların sonucu olan bu şikayetler geliştiğinde hemen bir doktor görüşü alınmalıdır.