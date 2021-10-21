Sağlıklı diye biliyoruz fakat vücudunuz için en zararlı gıdalardan biri!

Lahana gibi turpgillerden sebzeler yüksek miktarda kurşun içerebilir, hindistan cevizi yorgunluğa ve halsizliğe neden olabilir ve kuskusun lifi o kadar düşüktür ki diyetinize bağlı olarak örneğin vücudunuzdaki yağı artırabilir.

PİRİNÇ PATLAĞI

Pirinç patlakları, cips ve kurabiyeler için iyi bir alternatif olabilir, ancak kalorileri düşük olsa da yine de bir tür işlenmiş gıdadır ve vitamin ve minerallerden yoksundurlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI



Hindistan cevizi yağı iyi ve sağlıklı bir gıda olarak pazarlandı, ancak gerçek şu ki %80'den fazla doymuş yağ içerir, LDL kolesterolü artırır ve kalp hastalığına yakalanma şansınızı artırır.

KALE BİTKİSİ

Lahana gibi turpgillerden sebzeler topraktan ağır metaller biriktirebilir ve bazıları yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Günlük diyetinize lahana eklemeyi seviyorsanız, arada bir değiştirmeniz önerilir.

TAZE TON BALIĞI





Omega 3 açısından zengin olmasına rağmen, bazı araştırmacılar Atlantik Okyanusu'ndan gelen taze ton balığının zehirlenmeye yol açabilecek yüksek düzeyde cıva içerebileceğini tespit etmişlerdir.

TARÇIN

Tarçın genellikle çay ve tatlılarda kullanılır. Ancak bu baharat bileşiklerden biri olan kumarin toksik ve kanserojen olabilir.

HİNT CEVİZİ

Esas olarak Endonezya ve Hindistan'dan gelen bir baharat olan hint cevizi, zengin lezzetiyle ünlüdür. Bununla birlikte birkaç hint cevizi zehirlenmesi vakası bildirilmiştir. Bu cevizi aşırı yemek halüsinasyonlara, taşikardiye ve antikolinerjik etkilere neden olabilir.

KAHVE

Bazı insanlar uyanmak, konsantre olmak veya gün ortasında mola vermek için kahveye güvenir ancak araştırmalar kahveyi aşırı içmenin osteoartrozu, artropatileri ve obeziteyi kötüleştirebileceğini göstermiştir.

KUSKUS

Lif oranı düşük olduğundan kuskus, yüksek yağlı bir diyetle birleştirilirse yağ kütlesini ve obeziteyi artırabilir. Kuskus ayrıca kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilecek yüksek karbonhidrat seviyelerine sahiptir. Şeker hastalığınız varsa veya gelecekte olma eğiliminiz varsa, bu tür gıdalardan kaçınmanız önerilir.

PATATES





Kızarmış, haşlanmış veya patates püresi... Onları nasıl yediğiniz önemli değil, ancak yeşil bir patatesle karşılaşırsanız, onu tüketmemek veya yeşillikleri tamamen soymak daha iyidir. Patates yeşile döndüyse, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen toksik bir bileşik olan yüksek konsantrasyonda glikoalkaloidlere sahiptir.