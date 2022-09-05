Sağlıklı diye her gün bir tane yedi: Tükettiği “meyve” yüzünden bacağı kesiliyordu!

Kan pıhtılaşması genellikle, bir yaralanmaya yanıt olarak oluşur. Bu durum, vücudun kanamayı durdurma yöntemidir. Bunun yanı sıra, vücuttaki bir veya daha fazla derin damarda oluşan kan pıhtıları soruna neden olabilir.
Derin Ven Trombozu (DVT), olarak bilinen bu durum, Lancet dergisinde yayınlanan rapora göre; bacağındaki damarlarda oluşan kan pıhtısı nedeniyle ampütasyona sebebe oluyordu. Bacağını neredeyse kaybetmesinin sebebi ise oldukça ilginç.
"SEBEBİ GREYFURT OLABİLİR"
Kadının her gün bir kez tükettiği greyfurtun buna sebep olduğu düşünülüyor. ABD'nin Pasifik kıyısında, Washington'da yaşayan doktorlar, acil servise nefes darlığı, baş dönmesi ve yürüme güçlüğü ile başvuran 42 yaşındaki bir kadını tedavi etti. Yapılan ultrason taramasında, sol bacağının damarlarını tıkayan bir pıhtı olduğu fark edildi.
Uzvunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadına müdahale edildi ve tıkanıklığın giderilmesi için pıhtı çözücü bir ilaç vererek bacağını kaybetme riskini ortadan kaldırdılar.
Doktorlar, yapılan araştırmalarda, bir gün öncesinde yaklaşık bir buçuk saatlik bir araba yolculuğu yaptığını, günlük doz olarak doğum kontrol hapı aldığı öğrenildi. Fakat bir kan pıhtılaşma bozukluğuyla bağlantılı bir faktör olan V Leiden mutasyonu adı verilen genetik bir varyant olduğu tespit edildi.
"PIHTILAŞMAYI SAĞLAYAN ENZİMİ BLOKE ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"
Fakat raporda belirtilen bir ayrıntı, tüm dengeleri alt üst edebilecek bir diyete başladığını gösteriyor. Diyette, her sabah bir greyfurt yiyen bu sebeple, kadının bu durumla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Greyfurt suyunun, doğum kontrol hormonu östrojenini parçalayan CYP3A4 adlı bir enzimin etkisini bloke ettiği de biliniyor. Bu enzimin etkisiz hale gelmesi ise; pıhtılaşma seviyesini artırarak ciddi sonuçlara neden olabilir.
Greyfurt suyu çok yavaş parçalanıyor, bu durum da günlük alındığında kümülatif bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Bu durum ise; diyetin üçüncü gününde hastanın östrojen seviyelerinin normalin kat kat üzerinde olarak, pıhtının oluşmasına neden olabileceğini gösteriyor.
O zamanki bulgular hakkında yorum yapan Hematolog Doktor Trevor Baglin:
"Bu vaka çalışmasından, greyfurt, genetik bir yatkınlık varlığında doğum kontrol hapının trombotik etkisini arttırmış gibi görünüyor. Ancak, bunun tek bir vaka çalışması olduğunu ve bu konuda çok sıra dışı bir vaka olduğunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir aşırı diyetten kaçınılması gerektiğini öneriyorum çünkü tahmin edilemez sonuçları olabilir" açıklamasında bulundu.
"DİĞER İLAÇLARLA TÜKETİMİ DE SAKINCALI OLABİLİR"
Örneğin; statin (kolesterolü düşüren ve ardından kan pıhtılaşması riskini artıran ilaçlar) kullanan kişilere greyfurt yememeleri tavsiye edilir. Uzmanlar, greyfurt suyunun kanınızdaki simvastatin seviyesini artırır ve yan etkileri daha olası hale getirdiğini belirtiyor.