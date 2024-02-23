Sağlıklı olayım derken kalbinizi mahvetmeyin! Sporda bunu yapıyorsanız...

Sporun, sağlık üzerinde çok önemli etkileri vardır ve kalp sağlığını destekler. Ancak, bir anda yoğun bir spor programına başlamak bazı riskleri beraberinde getirebilir. Özellikle kalbi etkileyen faktörler konusunda uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Arpacık, spor yapmaya başlamadan öncesi ve sonrasında dikkat edilecek 5 uyarı verdi.