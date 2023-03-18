Sağlıklı Ramazan için öncesinde metabolizma oruca hazırlanmalı! Özellikle ilk günlerde...



"Günlük tüketilmesi önerilen su miktarının gün içerisine yayılması sağlık açısından çok faydalı. Bu durum hem böbrek kapasitesini zorlamaz, hem iyon dengesini bozmaz, hem de metabolizma hızının olumsuz etkilenmesini engeller. Ramazan'da tüketilecek su miktarının mümkün olduğu kadar saatlere yayarak planlanması gerekmektedir. Çünkü vücutta su azalırsa metabolizma doğal olarak yavaşlama yolunu tercih edecektir. Bu nedenle su tüketimi yapılarak akşam iftar sonrasından sahura kadar olan dilime yayılmalı. Su içme davranışı aynı zamanda fiziksel egzersiz ile desteklenmeli.