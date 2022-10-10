Sağlıklı sandığınız şey iltihabı artırıyor! Romatizmayı önlemek için bunları yaptığınızda...

Romatizmal hastalıklar, eklemlerin baş düşmanı oluyor. Özellikle son yıllarda artış gösteren bu hastalıklarda erken tanı koyulduğunda tedaviyle geçmesi mümkün. Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, konuya dair detaylarda bulundu...

AA Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, romatizmal hastalıklarının tedavisini sağlayan seçeneklerin son yıllarda arttığını bildirdi. Dernekten 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, sabahları yaklaşık bir saat veya daha fazla süren sabah tutukluğu ve eklemleri rahat kullanamama gibi bulgularla ortaya çıkan artrit her yaşta ve cinsiyette görülüyor. Romatizmal hastalıkların bir grubunun temel tutulum yerinin eklemler olduğu ifade ediliyor. Bunların içinde en sık romatoid artrit ve spondiloartrite rastlanılırken bunların toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 1 civarında olduğu belirtiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşifoğlu, sigara ve aşırı kilo alımından kaçınılmasını ve bu hastalığın mutlaka romatoloji doktorları tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Artritin en önemli bulgusunun eklemlerdeki şişlik, ağrı ve sabah tutukluğu olduğunu değinen Kaşifoğlu, "İltihaplı romatizmal hastalıklarda sabahları yaklaşık bir saat veya daha fazla süren sabah tutukluğu, eklemleri rahat kullanamama yakınması önemli bir bulgudur. Artritin yeterince tedavi edilememesi durumunda ise eklemlerde şekil bozukluğu ve fonksiyon kaybı gelişebilir. Tanıda en önemli nokta hastanın yakınmalarını dinlemektir. Ardından hastalıkla ilişkili laboratuvar testleri istenerek tanının doğrulanması hedeflenir." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kaşifoğlu, eklem iltihabının doğru tanınması ve tedavi edilmesi durumunda klinik yakınmaların düzeldiğini ancak bunun için uzun süreli tedavi ve romatoloji hekiminin hastalığı takibinin gerektiğini kaydetti.

HASTALARA SİGARA İÇMEYİN UYARISI Erken tanı konulmayan veya doğru tedavi edilmeyen hastalarda eklemlerde kalıcı hasar gelişebildiğine, bu durumun hastanın eklem fonksiyonlarının bozulmasına ve hareketlerinde kısıtlanmaya yol açabildiğine dikkati çeken Kaşifoğlu, şöyle devam etti: "Çevresel bazı faktörlerin iltihaplı romatizma gelişiminde katkısı olduğunu kesin bilinmektedir. Bunlar arasında en iyi bilinenleri sigara, diş eti hastalıkları ve kilo fazlalığıdır. Özellikle sigaranın romatoid artrit hastalığı ile ilişkisi pek çok çalışmada ortaya konmuştur. Sigara hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı gibi daha ağrı seyretmesine de yol açabilir. Bu nedenle ailesel yatkınlığı olduğu da düşünülen bireylerin sigara içmemesi, eğer içiyorsa bırakmaları, ağız hijyenlerinin iyi olması ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, aşırı kilo alımından kaçınılması önerilir." Romatizmal hastalıkların günümüzde gayet başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kaşifoğlu, "Bu hastalıkları son yıllarda daha iyi tedavi etmemizi sağlayan seçeneklerimiz giderek artmaktadır. Romatoid artrit tedavisinde kullandığımız konvansiyonel diye isimlendirdiğimiz ilaçların yanı sıra biyolojik ilaçlar dediğimiz seçenekler mevcuttur. Hastalığı takip eden romatoloji doktoru bu ilaç seçeneklerinin uygun olanlarını belirleyip tedaviye başladıktan sonra klinik bulgular zaman içinde hafifler veya kaybolur." değerlendirmesini yaptı.