Sağlıklı sanılan sağlıksız 6 gıda! Doğrudan kalbe zarar veriyor...

Sağlıklı beslenmek, genel sağlığımızı korumada ve hastalıklardan korunmada önemli bir etken. Buna karşın sağlıklı diye tükettiğimiz bazı gıdalar aslında tam tersi bir etkiye sahip olabiliyor. Bir gıda bilimi uzmanı, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz 6 ultra işlenmiş gıdayı açıkladı.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:40 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gıdalar konusunda uyarıyor. Independet'te yer alan haberde, Avustralyalı gıda bilimi uzmanı Dr. Emma Beckett'in sağlıklı zannedilen ama aslında aşırı işlenmiş 6 yiyecek konusundaki uyarısına yer verdi. Beckett, ultra işlenmiş gıdaların metabolik ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtti. İşte o besinler:

1 - Premium hazır yemekler.

2 - Bitki bazlı sütler.

3 - Et muadilleri.

4 - Öğün yerine geçen içecekler.

5 - Kahvaltılık gevrekler.

6 - Granola ve protein barları.