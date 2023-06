Sağlıklı ve mutlu hayatın 15 adımını nöroloji uzmanı açıkladı: "Her gün mutlaka bunu yapın"

Vitaminler; Vitamin ve mineraller, vücudumuzdaki hemen her kimyasal tepkimede katalizör görevi üstlenirler. Her ne kadar gıdalarla ihtiyacımız olan vitaminleri alıyorsak da, özellikle çeşitliliği olmayan beslenme alışkanlıklarında, dışarıdan vitamin ve mineral takviyesi şarttır. B vitamininin hücrelerin kendilerini yenilemesinde ve onarımında tartışmasız faydaları vardır. C vitamini en önemli antioksidanlardan biridir. Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı vücudu korunaklı kılar. E vitamini hem güçlü bir antioksidandır hem de damar lümenini ve damar sertliğini iyileştirici rolü vardır. Ancak son yıllarda vitaminleri tek tek değil de multivitamin ve mineral takviyelerini tercih eden kanaatler yoğunluktadır. Multivitaminler markadan markaya değişmekle beraber ideal olanları, içeriğinde A, B, C, D3, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, mangan, selenyum, potasyum ve klor bulunan terkiplerdir.