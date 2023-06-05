Sağlıklı ve mutlu hayatın 15 adımını nöroloji uzmanı açıkladı: "Her gün mutlaka bunu yapın"

Düzenli sağlık kontrolu; Düzenli olarak sağlık kontrollerinden ve check-up'tan geçmek gelişmesi muhtemel hastalıkları daha başlangıç dönemindeyken tespit etmeye ve tedavide erken davranılmasına neden olur. Çünkü ilerlediğinde ölümcül olabilen birçok hastalık başlangıç dönemlerinde teşhis edildiklerinde tamamen şifa ile sonuçlanabilmektedir. Maneviyat; İnanmak, beraberinde tevekkül duygusunu da getirir. Tevekkül ise hayatın çeşitli sıkıntılarına karşı dayanma gücü verir. Dua yoluyla sıkıntıları ve istekleri dile getirmek kişinin içindeki yaşam enerjisini kuvvetlendirir ve güçlendirir.



Aile düzeni ve güzel dostlar; Düzenli aile hayatı ve evlilik, ömrü uzatan sebeplerden biridir. Dünya üzerinde yapılan sayısız araştırmanın sonucu, evlilik sebebiyle düzenli ve kontrollü hayatın ömrü uzattığı yönündedir. Araştırmalar sağlam aile bağları ve samimi arkadaşlık ilişkilerinin ömrü uzattığını göstermektedir. Bu durum sadece insanlara özgü değildir. Örneğin birçok arkadaşa sahip maymunların diğerlerine göre %11 oranında daha uzun yaşadıkları tespit edilmiştir.



Sürekli hedeflerin olması; 6 bin kişi üzerinde 14 yıl süren bir araştırmada belli bir amacı olmayan insanların daha kısa ömürlü oldukları belirlenmiştir. Nitekim ülkemizde de emekli olduktan sonra yaşam için bir hedef belirleyememiş insanların şu veya bu nedenle daha kısa sürede hayatlarını kaybettikleri görmekteyiz.