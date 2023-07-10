Sahillerdeki bu tehlikeye dikkat! Yazın keyfini çıkaralım derken yaralanabilirsiniz...

"KANAMA VARSA TAMPONLA DURDURULABİLİR" Yaralanmanın ardından, bilgili kişilerce yapılacak ilk yardımın önemine de değinen Dr. Hürel şu bilgileri aktardı: "Öncelikle yaralanan kişinin şeker, tansiyon veya kalp gibi bir hastalığı varsa durumu daha da ciddileşebilir. Çok kan kaybı görülüyorsa yara değerlendirilir ve 4 aşamalı ilk yardım yapılır. Uygulanacak ilk yardım metodu da yaralanma tipine uygun olmalıdır. Kanama görülüyorsa tampon ya da yara üzerinden sıkma işlemi yapılır. Bu sırada mutlaka temiz malzeme kullanılmalıdır, aksi halde yara enfekte olabilir.

Yarası temizce kapatılan ve sıkıca sarılan kişi uzvu yukarıda tutularak vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna ulaştırılır. Isırma yarası mevcut ise uzuv bol sabunlu su ile yoğun şekilde yıkanarak temiz bir şekilde sarılmalı ve ısıran hayvan gözlem altına alınarak takip edilmeli, mümkünse veterinere teslim edilmelidir. Kuduz ve tetanoz aşıları mutlaka yapılmalıdır. Isırık yaralanmaları, hatta insan ısırığı dahil olmak üzere uzuv kaybına yol açabilecek derecede ciddi enfeksiyon kaynağı olabilirler. Bu yaralanmalara müdahale, mutlaka tecrübeli sağlık ekipleri tarafından yapılmalıdır. Isırık ile oluşan parmak kopmaları da görülmektedir. Bu yaralanmalara da çok deneyimli mikrocerahi ekiplerince müdahale edilmelidir. Yaralanmaya ateşli silahlar yol açtıysa, yara temiz bezlerle tampone edilmeli kırık mevcutsa etraftaki uzun cisimlerle bağlanarak stabilize edilmeye çalışılabilir. Tabii ilk yapılacak şey acil yardım merkezine telefonla ulaşarak ilgili kişilere; panik yapmadan yaralanma şekli, hastanın durumu ve adres konusunda net ve hızlı bilgi verilmelidir"



El yaralanmalarına günlük yaşamda olduğu gibi endüstri alanında, erkeklerde ve aktif çalışan yaş grubunda sık rastlandığına dikkat çeken Dr. Hürel, el ve el bileği yaralanmalarını önlemek için iş kazalarına karşı daha sıkı tedbirlerin alınmasının, çalışanlar ve işverenlerin daha çok bilgilendirilmesinin, kazaların önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını tavsiye etti.

