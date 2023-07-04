Sakinleştirici etkisiyle pamuk gibi yapıyor! Uzmanların “doğal antidepresan” dediği mucize bitki

Lavanta bitkisinin çiçekleri, uçucu yağ içeriği nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir bileşik olan lavanta yağı üretmek için kullanılır.Lavanta bitkisinin birçok faydası vardır. İşte onlardan bazıları;
RAHATLAMA VE SAKİNLEŞTİRME
Lavanta, stresi azaltmaya ve rahatlama hissi sağlamaya yardımcı olan doğal bir sakinleştirici olarak bilinir. Lavanta kokusu, uykuyu düzenlemeye ve anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olabilir.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRMA
Lavanta yağı veya lavanta esansiyel yağı, uyku sorunlarıyla mücadele etmek için yaygın olarak kullanılır. Yatmadan önce lavanta kokulu bir ortam oluşturmak, uyku kalitesini artırabilir ve uykuya daha kolay dalmanıza yardımcı olabilir.
STRES VE ANKSİYETEYİ AZALTMA
Lavanta yağı, rahatlama hissi sağlamak için kullanılan aromaterapi tedavilerinde sıklıkla kullanılır. Stres ve anksiyeteyi azaltabilir, zihni sakinleştirebilir ve zihinsel stresi hafifletebilir.
CİLT BAKIMI
Lavanta yağı, cilt bakımında da kullanılır. Anti-enflamatuar ve antiseptik özelliklere sahip olduğu için ciltteki tahrişi azaltabilir, akne ve sivilceye karşı yardımcı olabilir.
MANTAR BÜYÜMESİYLE MÜCADELE EDER
Lavantanın antifungal (mantar önleyici) aktivitesini vurgulayan bir dizi çalışma vardır. Çalışmalar, lavanta esansiyel yağının, C. albicans gibi belirli mantar türlerinin büyümesini engellemede etkili olabileceğini düşündürmektedir. Daha önceki araştırmalara göre, yağ aynı zamanda mantarın neden olduğu ayak mantarı ve saçkıran tedavisi için bir çare görevi görebilir.
MENOPOZ SICAK BASMASINI AZALTIR
Sıcak basmaları (veya sıcak basmaları), birçok kadını etkileyen yaygın bir menopoz semptomudur. Vücutta ani bir sıcaklık hissine neden olur ve yüzün kızarmasına ve terlemeye neden olabilir. Ancak 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde iki kez 20 dakikalık lavanta aromaterapisi menopoz alevlenmelerini azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.
LAVANTA, ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE KULLANILABİLİR:
Aromaterapi: Lavanta yağı aromaterapide kullanılan bir yağdır. Bu yağı aromaterapi difüzörlerinde kullanarak ortama lavanta kokusu yayabilirsiniz.
Masaj yağı: Lavanta yağı, taşıyıcı bir yağla karıştırılarak masaj yağı olarak kullanılabilir. Rahatlama ve stres azaltma etkileri için masaj sırasında kullanılabilir.
Banyo tuzu: Lavanta esansiyel yağını banyo tuzlarına ekleyerek rahatlatıcı bir banyo yapabilirsiniz.
Kozmetik ürünler: Lavanta yağı, sabunlar, losyonlar, şampuanlar ve diğer kozmetik ürünlerde kullanılır. Cilt bakımı için kullanılan ürünleri tercih edebilirsiniz.