Sakinleştirici etkisiyle pamuk gibi yapıyor! Uzmanların “doğal antidepresan” dediği mucize bitki

MENOPOZ SICAK BASMASINI AZALTIR

Sıcak basmaları (veya sıcak basmaları), birçok kadını etkileyen yaygın bir menopoz semptomudur. Vücutta ani bir sıcaklık hissine neden olur ve yüzün kızarmasına ve terlemeye neden olabilir. Ancak 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde iki kez 20 dakikalık lavanta aromaterapisi menopoz alevlenmelerini azaltmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.