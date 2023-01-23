Salgın hastalıklardan korunmanın anahtarı! Düzenli tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor...

Son günlerde giderek daha çok insanı etkileyen salgın hastalıklardan korunmak için yapabileceklerinizi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayati Yavuz anlattı. Bağışıklığı güçlendirmek için nelerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Yavuz, dikkat edilmesi gerekenlerden ve tedavi yöntemlerinden de bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:05 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayati Yavuz, son günlerde ortalığı kasıp kavuran, okulları, işyerlerini boşaltan, hastaneleri dolduran yaygın hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi. En sık rastlanan 4 hastalığı 'Influenza A-B (grip)', 'RSV (Respiratuar sinsidyal virüs)', 'Covid19' ve 'Streptokok A' olarak sıralayan Dr. Yavuz "Hastalıklar epey sık görülüyor, okullarda sınıflar neredeyse boş, işyerlerinde hasta sayısı çok, hasta olarak geldiklerinden bulaş ve hasta sayısı katlanarak artıyor. Bu dört hastalık adeta Mahşerin Dört Atlısı" diye konuştu.



Dört hastalığın da yüksek ateş, öksürük, boğaz ve kas ağrıları, halsizlik gibi ortak belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Yavuz bu hastalıkları ayırt edebilmek için, "İnfluenza yani grip ani başlangıçlıdır, tablo hemen oturur. RSV ve Covid 19 hafif başlar, gittikçe ağırlaşır. Covid 19'da tat ve koku kaybı olabilir. Streptokok A'da ise boğaz ağrısı, yüksek ateş, bademcikte şişme ve iltihaplanma görülür" dedi.