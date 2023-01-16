Sanrı Ne Demek? Tıpta ve Psikolojide Varsanı ve Sanrı Nedir, Farkları ve Nedenleri Neler?

Sanrı nedir sorusuna cevap bulmak için istifade edebileceğiz çok sayıda kaynak vardır. Bu araştırma ile sanrı ne demek araştırmasını pratik şekilde yapabilirsiniz. Konunun ayrıntılarını incelerken karşınıza sanrı neden olur sorusu da çıkar. İlgili kaynaklarda Halüsinasyon sanrı farkı konusunda da gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu fark anlaşıldığında konuya daha gerçekçi bir yaklaşımla eğilebilirsiniz. Sanrı ve varsanı farkı yazımızın devamında.

Sanrı Nedir?

Sanrı, en basit tanımı ile gerçek olmadığı bilinmesine rağmen buna inanmaktan kaçınamama duygusudur. Bu düşünceler imkansız olabileceği gibi gerçekleşme ihtimali yüksek olan düşüncelerden kaynaklı da olabilir. Sanrının özellikle şizofreni ile yakın bağlantısı vardır.

Sanrı, kişide muhakeme bozukluğunun olması halidir. Yani kişi, sebep-sonuç ilişkisini sağlıklı şekilde kuramaz. Sanrısı olan kişiler genel olarak ilişkilerinde güvensizlik yaşar. Bu kişiler onlara acı veren davranışlardan kaçınırlar.

Bilimsel çalışmalara konu olmuş çok sayıda sanrı çeşidi vardır. Büyüklük, takip, ima çıkarma, dinsel, erotomatik, kıskançlık ve ihtişam gibi sanrı çeşitleri vardır. Sanrısı olan kişiler gerçekle hayali birbirinden ayırt etmekte zorlanırlar. Bu kişiler genel olara zehirlenme, takip edilme ve ihanete uğrama gibi sanrılar yaşar. Söz konusu durumun yaşanmasının en önemli nedeni kişinin yaşadığı olayları yanlış yorumlamasından kaynaklıdır.

Sanrı Neden Olur?

Esasında sanrının nedeni tam olarak tespit edilememiştir. Fakat sanrı nedenlerinin biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu yönünde bilimsel çalışmalar vardır. Sanrıya sahip olan kişilerin ailelerinde de genel itibariyle sanrı olduğu görülür. Sanrının tedavi edilmesi çok zordur. Çünkü sanrısı olan kişiler genellikle sanrısı olduğunu kabul etmez. İleri düzeyde sanrısı olan kişilerin çevresine zarar verme eğilimi de vardır. Bu durumda olan hastaların hastanede gözetim altında tedavi edilmesi gerekebilir.

Sanrı ve Varsanı Farkı

Psikolojik terimler içinde sanrının yanı sıra varsanı terimini de duymuş olabilirsiniz. Varsanı, duyu organlarının dışarıdan uyarılmamasına rağmen bir duruma inanma halidir. Çoğu kaynakta varsanı halüsinasyon olarak geçer. Kişi tat alma, dokunma ve koku halüsinasyonları ile karşılaşabilir.

Sanrıda olduğu gibi varsanıda da hastalığın tedavi edilme süreci çok zordur. Çünkü burada da kişi hastalığının olduğunu kabul etmez. Bunun yanında işittiği ve gördüğü bazı olayların gerçek olduğunu düşünür. Varsanı esasında bir hastalıktan ziyade bir belirtidir. Varsanılar 4 farklı başlıkta kendini gösterir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanır.

İşitme varsanıları

Somatik varsanılar

Koku varsanıları

Görme varsanıları

Varsanıyı tetikleyen bir kısım hususlar vardır. Bunların başında yüksek ateş, aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı sayılabilir. Genel olarak varsanı tedavisine ilaç kullanımı ile başlanır. Söz konusu hastalığın tedavi edilmesinde doktor hasta ilişkisinin güçlü şekilde kurulması çok önemlidir. Düzenli doktor kontrolü ile hastalığın üstesinden zor da olsa gelmek mümkündür.

Halüsinasyon Sanrı Farkı

Varsanı genellikle şizofreni hastalarında görülür. Şizofreni ile psikoz aynı hastalığı ifade eder. Sanrı ise tamamen düşüncelerden kaynaklı ortaya çıkan bir durumdur. Sanrı kişiye işlevselliğini kaybettirmez. Sanrılar zaman içerisinde halüsinasyona dönüşebilir. Her iki durumda da doktor kontrolüne gitmeniz menfaatinize olacaktır. Hasta kendisi bu durumun farkında değilse ki genellikle farkında değildir, bu durumda yakınlarınızı psikiyatri uzmanına götürebilirsiniz. Belli bir tedavi sürecinden sonra sanrı ve halüsinasyonların azalması mümkündür.