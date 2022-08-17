Sarılıktan ölüme kadar götürüyor! Sağlıklı sandığınız bu bitkiyi kullanırken 2 kere düşüneceksiniz…

YANIKLARI TEDAVİ EDER Aloe vera jelinin faydalarını inceleyen bilimsel çalışmalara göre jeldeki besinlerin modern ilaçlarla birlikte yanıkları ve diğer yaralanma iyileşme sürelerini iyileştirdiği gösterildiğinden, ana kullanımı topikal bir cilt kremidir. Doğru miktarlarda aloe kremleri ve cilt bakımları, cildimize ve vücudumuza anti-inflamatuar ve antioksidan besinler sağlayabilir. Bununla birlikte, çok fazla veya çok sık uygulanırsa, bir süre sonra karaciğer fonksiyonunuzu bozabilir ve sarılık geliştikçe cildinizin sararmasına neden olabilir.

HEPATİT BENZERİ SEMPTOMLAR VARSA Karaciğer yetmezliği üzerinde yapılan bir çalışmada, bu takviyeleri üç haftadan fazla düzenli olarak kullanan kişilerin sindirim sistemlerinde sararma ve hepatit benzeri semptomlar görebileceğini buldu. Buna neden olan en yaygın aloe preparatı, genellikle daha yüksek seviyelerde lateks yüklü yapraklar kullanılarak yapıldıkları ve aynı zamanda çok az tıbbi tavsiye ile veya hiç olmadan daha uzun süre alındıkları için, sindirime veya kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia eden bitkisel takviyelerdir.