Sarılıktan ölüme kadar götürüyor! Sağlıklı sandığınız bu bitkiyi kullanırken 2 kere düşüneceksiniz…

Aloe veranın sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremeyiz. Fakat bununla beraber fazlasıyla da zararı olduğunu biliyor musunuz. Bu bitkiyi fazla ve yanlış kullandığınızda vücudunuzu bitiriyor.
TIPTA KULLANILIYOR
Aloe vera, dünyanın en popüler doğal sağlık katkı maddelerinden biridir. Nemlendiricide, el dezenfektanında ve sağlık açısından umut verici, sağlık takviyelerinde önemli yeri vardır. Ancak bu bitki sarılığa ve karaciğer yetmezliğine neden oluyor. Aloe bitkisi Yunanlılar ve Mısırlılar tarafından tüm rahatsızlıkları iyileştirmek için kullanılmıştır. Hatta bu bitkiye ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırmışlardır. En az 2000 yıldır tıbbi amaçlar için yetiştirilmekte ve kullanılmaktadır .Bu uzun geçmişe rağmen, bitkinin faydalarına dair modern bilimsel kanıtlar karışıktır ve iddia edilen faydalarının birçoğunun kanıtlanması zordur.
KARACİĞERİNİZİ ETKİLER
Bu bitki, cilt koşullarına ve sindirim sorunlarına yardımcı olduğu düşünülen besinlerle dolu. Kalın lateks kaplı yapraklarında suyu bir jel içinde depolar. Hem aloe yaprakları hem de jel , dünya çapında cilt bakımı ilaçlarında ve diyet takviyelerinde kullanılmaktadır, ancak bunlar karaciğer fonksiyonunuzu oldukça kolay bir şekilde bozabilir ve sarılık geliştirmenize neden olabilir.
YANIKLARI TEDAVİ EDER
Aloe vera jelinin faydalarını inceleyen bilimsel çalışmalara göre jeldeki besinlerin modern ilaçlarla birlikte yanıkları ve diğer yaralanma iyileşme sürelerini iyileştirdiği gösterildiğinden, ana kullanımı topikal bir cilt kremidir. Doğru miktarlarda aloe kremleri ve cilt bakımları, cildimize ve vücudumuza anti-inflamatuar ve antioksidan besinler sağlayabilir. Bununla birlikte, çok fazla veya çok sık uygulanırsa, bir süre sonra karaciğer fonksiyonunuzu bozabilir ve sarılık geliştikçe cildinizin sararmasına neden olabilir.
HEPATİT BENZERİ SEMPTOMLAR VARSA
Karaciğer yetmezliği üzerinde yapılan bir çalışmada, bu takviyeleri üç haftadan fazla düzenli olarak kullanan kişilerin sindirim sistemlerinde sararma ve hepatit benzeri semptomlar görebileceğini buldu. Buna neden olan en yaygın aloe preparatı, genellikle daha yüksek seviyelerde lateks yüklü yapraklar kullanılarak yapıldıkları ve aynı zamanda çok az tıbbi tavsiye ile veya hiç olmadan daha uzun süre alındıkları için, sindirime veya kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia eden bitkisel takviyelerdir.
KULLANIRKEN 2 KERE DÜŞÜNÜN
Cildin sararması, özellikle aloe takviyeleri alan için endişe verici olsa da, aloe vera ile ilişkili karaciğer hasarının ölümcül vakaları olmamıştır. Şimdiye kadar, aloe'den bildirilen tüm hepatotoksisite vakaları, hasta aloe takviyesi almayı bıraktıktan sonra düzeldi. Karaciğer hasarıyla ilgili makale şunları söyledi: "Bildirilen bazı vakalar şiddetli veya uzun süreli olsa da, ölüme, karaciğer transplantasyonuna, kronik hepatite veya kaybolan safra kanalı sendromuna yol açan hiçbir vaka olmamıştır." Bu bitkiyi kullanırken iki kez düşünün!