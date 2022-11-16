Sarımsağın gücü! Nelere çare olduğuna inanamayacaksınız! Pişirmeden önce mutlaka bunu yapın…

Laboratuvar çalışmaları ayrıca sarımsaktaki allisin ve diğer bileşiklerin anti-viral özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Allisin'in, kan damarlarını genişleten nitrik oksit üretimini uyardığı ve ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) aktivitesini inhibe ettiği düşünülmektedir; bu kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür.

"DENEYDE SARIMSAĞIN ETKİSİ İSPATLANDI"

Sussex Üniversitesi'nde bir immünolog olan Dr. Jenna Macciochi, sağlıklı yetişkinler insan üzerinde yaptıkları deney sonucunda; biri, üç ay boyunca 180 mg allisin alan kişilerin, plasebo grubuna göre daha az soğuk algınlığına yakalandığı tespit edildiğini belirtti. Sarımsağın bağışıklık destekleyici ve anti-viral bir rol oynadığını ve soğuk algınlığıının şiddetini azaltmaya katkıda bulunabileceğini söylüyor. Ancak yemeğin bir parçası olarak az miktarda yemek virüs semptomlarını iyileştirmek için yeterli dozu sağlamayabilir.

Eczacı Aidan Goggins; yaklaşık 900 mg (3-8 mg allisin eşdeğeri) terapötik dozu elde etmek için her gün bir diş çiğ sarımsak yenmesi gerektiğini söylüyor.