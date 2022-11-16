Sarımsağın gücü! Nelere çare olduğuna inanamayacaksınız! Pişirmeden önce mutlaka bunu yapın…

Sarımsağın sağlığınıza olan faydaları, içerdiği birçok bileşiklerden biri olan "allisin" büyük etkisiyle öne çıkıyor. Keskin kokusundan da sorumlu olan bu bileşik, birçok etkisiyle sağlık yönünden büyük faydalar sunuyor.
"İÇERİĞİNDEKİ KÜKÜRT ÖNEM TAŞIYOR"
Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaların 2018 yılında gözden geçirilmesi sonucunda, bu faydaların bitkinin topraktan emilimini sağladığı kükürt bileşiğine borçlu olduğu belirtildi. Bu bileşikler, vücudun hücre iletişiminin anahtarı olan gaz halindeki "sinyal" moleküllerinin üretimini artırıyor gibi görünüyor. Bu moleküllerin düşük seviyeleri; kalp hastalığı da dahil olmak üzere ciddi durumlarla ilişkilidir.
2020'de Deneysel ve Terapötik Tıp dergisindeki denemelerin gözden geçirilmesi sonucunda, üç ay boyunca 600-900 mg sarımsak takviyesi verilen yüksek tansiyonlu hastaların kan basınçlarında, ACE olarak bilinen ilacın etkisine benzer bir düşüş yaşadıklarını buldu.
"KRONİK RAHATSIZLIKLARIN YANI SIRA VİRÜSLERE KARŞI DA KORUYOR"
Allisin'in, kan damarlarını genişleten nitrik oksit üretimini uyardığı ve ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) aktivitesini inhibe ettiği düşünülmektedir; bu kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür.
Laboratuvar çalışmaları ayrıca sarımsaktaki allisin ve diğer bileşiklerin anti-viral özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
"DENEYDE SARIMSAĞIN ETKİSİ İSPATLANDI"
Sussex Üniversitesi'nde bir immünolog olan Dr. Jenna Macciochi, sağlıklı yetişkinler insan üzerinde yaptıkları deney sonucunda; biri, üç ay boyunca 180 mg allisin alan kişilerin, plasebo grubuna göre daha az soğuk algınlığına yakalandığı tespit edildiğini belirtti. Sarımsağın bağışıklık destekleyici ve anti-viral bir rol oynadığını ve soğuk algınlığıının şiddetini azaltmaya katkıda bulunabileceğini söylüyor. Ancak yemeğin bir parçası olarak az miktarda yemek virüs semptomlarını iyileştirmek için yeterli dozu sağlamayabilir.
Eczacı Aidan Goggins; yaklaşık 900 mg (3-8 mg allisin eşdeğeri) terapötik dozu elde etmek için her gün bir diş çiğ sarımsak yenmesi gerektiğini söylüyor.
"PİŞİRİLDİĞİNDE DEĞERLERİ DÜŞÜYOR"
İngiliz Diyetisyenler Derneği sözcüsü Clare Thornton-Wood; allisin, sarımsak doğrandığında veya ezildiğinde oluştuğunu belirtiyor. Araştırmalar, ısıya maruz kaldığı anda oluşumunun durduğunu buldu. Bu nedenle, maksimum allisin üretildiğinden emin olmak için doğradıktan sonra yaklaşık on dakika beklemek gerekiyor.
Uzun pişirilmemesi gerektiği konusunda da uzmanlar uyarıyor. ABD'nin Nutrients dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre; haşlanmış sarımsağın ciğden %16 daha az allisin ve kavrulmuş sarımsağın ise %30 daha az allisin içerdiğini belirtti.