Sarımsak Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Anne Sütünde ve Emziren Annelerde Sarımsak Gaz Yapar Mı?

Sarımsak kokusu nedeniyle tüketiminden kuşku duyulan bir besin kaynağıdır. Peki, sarımsak gaz yapar mı? Sarımsağın anne sütündeki etkisi de merak edilenler arasındadır. Pişmiş sarımsak anne sütüne gaz yapar mı sorusunun bu kapsamda incelenmesi gerekir. Sarımsak bebeğe gaz yapar mı sorusu hassasiyetle incelenmelidir. Yetişkinlerde sarımsak gaz yapar mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Sarımsak Gaz Yapar Mı?

Sarımsak, doğal antibiyotik kabul edilen ve bağışıklık sistemini güçlendiren önemli besin kaynaklarından biridir. Sarımsağın özellikle çiğ tüketilmesi ve tüketiminde aşırıya kaçılması halinde midede şişkinlik ve gaz sorunu gözlemlenir.

Sarımsak her ne kadar çok faydalı bir besin olsa da ağız içinde neden olduğu kötü koku nedeniyle tüketimi konusunda tereddüt yaşanır. Kokunun yanı sıra sarımsak gaz sorununa da neden olur. Sarımsağın çiğ ya da pişmiş olmasının gaz yapısı etkisinde dikkate alınan bir husustur. Çiğ sarımsak, pişmiş sarımsağa nazaran daha fazla gaz yapar. Pişmiş sarımsağın aynı zamanda kokusu da daha azdır.

Sarımsak Bebeğe Gaz Yapar Mı?

Emziren annenin aldığı besinlerin etkisi, anne sütü aracılığı ile bebeğe geçer. Doğal olarak sarımsak tüketimi gaz sorununa neden olduğu için bebekte de gaz yapacaktır. Sarımsağın pişmiş olarak tüketilmesi, bebekte gaz oluşma ihtimalini azaltacaktır. Sarımsağın faydalı etkisi göz önünde bulundurularak ölçülü şekilde sarımsak tüketilmelidir.