Sarmaya Ne Kadar Su Konur? Yaprak Sarma Pişirirken Ne Kadar Su Koymak Gerekir, Soğuk Mu Sıcak Mı?

İç pilavın çiğ kalmaması için sarmaya ne kadar su konur kesinlikle bilinmelidir. İnce ince sarılan yaprak sarmaların su miktarına ek olarak, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Yanmaması için tencerenin dibinin yapraklarla kaplanması gerekir. Pişirirken üstlerine tabak yerleştirilmesi ise yaprakların açılmasını önler. Bu tarifi deneyeceklerin, yaprak sarma pişirirken ne kadar su konur, ne kadar olmalı ve kaynar su konur mu öğrenmesi şarttır.

Sarmaya Ne Kadar Su Konur?

Bir Osmanlı lezzeti olan yaprak sarma, günümüzde oldukça geniş bir coğrafyada yapılmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra geçmişte Osmanlı Devleti'ne bağlı olan komşu ülkelerde de bu tarife rastlamak mümkündür. Türkiye'de ise zeytinyağlı yaprak sarmanın, Ege'ye ait olduğu düşünülür. Öte yandan sarma, asma yaprağı ile meşhur Tokat'ta ve Nevşehir'de de sıklıkla yapılan bir yemektir. Yaprakların ince ince sarılması gerektiği için el becerisinin olması önemlidir. Uğraştırıcı olması nedeniyle kısa sürede hazırlanabilecek bir tarif değildir. Temel malzemelere ek olarak baharatlar ise aroma veren en önemli detaylardır. Sarmayı pişirmek için gereken su, her ne kadar yemeğin miktarı ile orantılı olsa da yaklaşık olarak 2-3 su bardağıdır ve mutlaka kaynamış olmalıdır.

Evde Yaprak Sarma Nasıl Pişirilir?

Yaprak sarma, misafirlere sunulabilecek en hafif ve lezzetli tariflerden biridir. İç harcında kıyma kullanılabileceği gibi pirinç veya bulgur da tercih edilebilir. Ülkemizde genellikle yaz aylarında sık yapılan zeytinyağlı yaprak sarma ise en çok sevilen çeşididir. Biraz zaman alan bu yemeği yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç vardır.

300 gr asma yaprağı

1-2 limon

4,5-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 su bardağı kaynamış su

İç harcı için gerekenler:

1-1,5 su bardağı zeytinyağı

4 adet küçük boy soğan

2 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı sıcak su

1,5 yemek kaşığı çam fıstığı

1,5 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

2 kesme şeker

1.Asma yaprağı alınırken damarsız ve yumuşak olanlar tercih edilmelidir. Eğer salamura yaprak kullanılıyorsa tuzunun gitmesi için suyla yıkanmalı ve hatta birkaç saat bekletilmelidir.

2.İç harcına başlamak için zeytinyağı kızdırılmalı ve soğanlar ile fıstıklar kavrulmalıdır. Daha sonra, önceden ılık suda bekletilen pirinçler eklenmeli ve şeffaflaşana kadar pişirilmelidir.

3.Hemen ardından kuş üzümü, karabiber, yenibahar, tarçın, tuz ve kesme şeker ilave edilmelidir. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak su eklenmeli ve kısık ateşte 5 dk daha pişirilmelidir.

4.Asma yapraklarının iç yüzeyi üstte olacak şekilde tezgahın üzerine serilmeli ve iç harç eklenerek ince bir şekilde sarılmalıdır. Hepsi sarıldıktan sonra pişirmek için tencerenin dibi yapraklarla kaplanmalı ve sarmalar yerleştirilmelidir.

5.Üzerine limon dilimleri ve en son açılmamaları için bir tabak konulmalıdır. 2-3 su bardağı kaynamış su ile 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edildikten sonra 35-40 dakika pişirilmelidir. İsteğe bağlı olarak soğuk veya sıcak tüketilebilir.