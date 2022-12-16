Seçtiğiniz meyve-sebzeye dikkat! Hormonlarınızı bozuyor...

"MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ÖNERİYORUZ" Ünal, mevsiminde sebze ve meyve tüketimini önerdiklerini söyleyerek, "Özellikle gıda teknolojisinin geliştiği bu dönemlerde raflarda mevsiminde olmayan sebze ve meyveleri görüyoruz. Özellikle kış aylarında gördüğümüz sebzeler brokoli, karnabahar, lahana, havuç, turp, yer elması, kırmızı pancar, kereviz, pırasa; meyvelerden elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, ayva, muz ve kestane gibi vitamin içeriği yüksek olan meyvelerin olduğunu görüyoruz. Ancak bu aylarda yetişmeyen sebzelerimiz de var. Bu sebzeler çeşitli ilaç ve koruyucularla birlikte raflarda satışa sunuluyor. Bu ürünler vitamin ve mineral açısından daha düşük oluyor. Özellikle yapılan çalışmalarda kış ve yaz mevsimlerinde toplanan ıspanağın vitamin ve mineral içeriği araştırıldığında özellikle C vitaminin üç kat farklı olduğu gözüküyor.

Yani bu hormonlarla üretilen sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral içeriğinin düşük olduğunu görüyoruz. Bize raflarda sunulan bu sebze ve meyvelerde vücutta toksik etki gösterdiği için erken ergenliğe girme, kadınlarda erken menopoza sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra bu koruyucu maddeler, ilaçlar ve hormonlar baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Daha önemlisi bu ürünler kansere davetiye çıkarıyor. O yüzden bizim için hem ekonomik açıdan hem de sağlığımız açısından mevsiminde sebze ve meyve tüketimini öneriyoruz. Bu duruma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mevsiminde olan sebze ve meyveleri farklı bir mevsimde aynı lezzete yakın şekilde tüketmek için kurutma, konserve veya derin dondurucu gibi çeşitli saklama yöntemlerini kullanabilirler. Ama bizim için mevsimsel beslenme oldukça önemli'' dedi.