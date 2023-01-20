Sedasyon Nedir? Tıpta Sedasyon Ne Demek, Nasıl Yapılır, Anestezi İle Farkı Ne?

Tıbbi uygulamalarda, uygulamanın türüne ve acı durumuna göre belli başlı uyuşturma yapılır. Bu da kişinin ağrıyı ve acıyı daha az hissetmesini sağlar. Tıpta sedasyon olarak bilinen bu durum kullanıcılar tarafından merak edilmiş ve bu terimin ne demek olduğu araştırılmıştır. Daha önce bu terimi duymayan kişiler, sedasyon nedir sorusuna açıklık getirmeye çalışmıştır. Özellikle bilinci açık hastalarda uygulanan sedasyon yönteminin hangi durumlarda kullanıldığı da bilinmemektedir. İşlemin türüne göre farklı bölgeler için uygulanan anestezi, genel ve lokal olarak iki başlık altında ele alınır. Bunların yanı sıra tıpta kullanılan bir diğer yöntem olan sedasyon nasıl yapılır ve anestezi ile farkı ne? Soruları araştırılmıştır. Sedasyon Nedir sorusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, konuyla ilgili internete başvurmuştur.

Sedasyon Nedir?

Hastanede çeşitli hastalıklardan ötürü tedavi olan hastalara, gerektiği yerde anestezi uygulanır. Kimi zaman anestezi ile karıştırılan sedasyon ise sakinleştirmek anlamına gelmiştir. Anestezi uzmanı tarafından uygulanan sedasyon, belirli prosedürler esnasında kaygı, rahatsızlık ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olmak amacıyla yatıştırıcı ilaçların kullanılmasıdır. Hastanın tedavi sırasında istemsizce verilen tepkilerini önlemek için doktor tarafından verilen ve ağrının azaltılmasını sağlayan bir yöntemdir. Özellikle diş tedavisinde de çok sık kullanılan bu rahatlatıcı yöntem, diş fobisi olan hastalar için de kurtarıcı bir niteliktedir. Yapılan tıbbi işlemin neden olacağı acı ve rahatsızlık durumuna göre sedasyon farklı türlere ayrılır. Bunlar; minimal sedasyon, orta düzey sedasyon, dissosiasyon, derin sedasyon ve genel anestezidir.

Sedasyon Nasıl Yapılır?

Tedavi sırasında acı eşiğini ve kaygıyı azaltmak amacıyla uzman doktor tarafından uygulanan sedasyon nasıl yapılır sorusu önem kazanmıştır. Tıbbi prosedürler sırasında çok yaygın olarak kullanılan bu uyutma tekniğinde uygulanan ilaç ağız veya damar yoluyla verilebilir. Hastaya verilen ilaç dozu, hastanın yaşına, sağlık durumuna, operasyonun türüne ve süresine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle verilecek ilaç uzman tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda verilmelidir. Hasta için değerlendirme ve uygun bir plan yapmak üzere öncelikle hedeflenen sedasyon türü, kullanılacak ilaç türü ve dozu belirlenir. Kimi durumlarda ise hastanın tıbbi geçmişi göz önüne alınır. Bunun için akciğer ve kalbin görüntülenmesi için göğüs röntgeni, kalp ritminin kontrol edilmesi için ise EKG, anemi ve enfeksiyon durumları araştırılmalıdır.

Sedasyon ve Anestezi Farkı

Sedasyon çoğu zaman anestezi ile çok sık karıştırılmaktadır. Anestezi uygulamasında hasta bilincini tamamen kaybeder, etrafında olanların farkında olmaz ve sesler duymaz. Sedasyon uygulamasında ise hastanın bilinci yerindedir, tedavi sırasında ağrı ve acı hissi baskılanır. Sedasyon sırasında hastalar doğal reflekslerini korur ve nefes almaya devam eder. Her iki uygulamanın yöntemi de değişiklik gösterecektir. Anestezi uygularken hastaya damar yoluyla anestezi ilaçları enjekte edilir. Fakat sedasyonda oral yolla da ilaç verilebilir.