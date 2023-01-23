Sedef Hastalığı Bulaşıcı Mı? Sedef Hastalığı Dokunarak Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Toplumda sık rastlanan cilt hastalıklarından biri olan sedef hastalığı bulaşıcı mı? Cilt hastalıklarından biri olduğu için özellikle sedef hastalığı temasla bulaşır mı ya da sedef dokunarak bulaşır mı diye merak edilir. Genetik sebeplerden ortaya çıktığı gibi bağışıklığın düşmesi ile de vücutta oluşan sedef hastalığı hangi yolla bulaşır? Eğer sedef hastalığınız varsa sedef başkasına geçer mi? Aklınızdaki tüm soruların cevaplarına birlikte geçelim.

Sedef Hastalığı Bulaşıcı Mı?

Sedef hastalığı bir cilt hastalığı olduğu için kişiler tarafından bulaşıcı olarak düşünülse de sedef hastalığı asla bulaşıcı bir hastalık değildir. Bunun yanında sedef dokunarak bulaşır mı diye baktığımızda sedef hastalığı temasla, ortak eşya kullanımı ya da dokunma ile bulaşacak bir hastalık değildir.

Sedef Hastalığı Temasla Bulaşır Mı?

Bağışıklık ya da genetik kökenli bir hastalık olan sedef hastalığı kişiler arasında dokunarak bulaşmaz. Sedef hastalığının temeli kişiler arası temas ya da ortak eşya kullanmak değildir. Örneğin sedef hastalığı olan birinin havlusunu ya da tarağını kullanmak sizde herhangi bir bulaşa sebep olmayacaktır.

Sedef Hastalığı Hangi Yolla Bulaşır?

Sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Eğer bir kişide sedef hastalığı varsa bun temeli ya aile genetiğinde bu hastalığın geçmişinin olması ya da bağışıklığının düşmesi sonucu yine genetiğe bağlı olarak ortaya çıkması gerekmektedir. En büyük belirtisi de ciltte kuruluk, yanma, aşırı kaşınma hissidir. Herhangi bir belirti halinde doktorunuza başvurmayı unutmamalısınız. En iyi tanıyı size tabi ki doktorunuz verecektir.