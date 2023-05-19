Şehirde yaşayan insanlarda daha fazla görülüyor: Dikkat! Bu hastalık bağırsaklarda...

"AMAÇ, HASTALIK ALEVLENMELERİNİ KONTROL ETMEK"

Hastaların çoğunda ömür boyu tedavinin gerekebileceğini ifade eden Prof. Dr. Korkut, "Tedavi seçimi hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, sindirim sistemi içindeki yaygınlığı ve sindirim sistemi dışı belirtilerin varlığı gibi pek çok faktör göz önüne alınarak planlanır. IBH tedavisindeki amaç hastalık alevlenmelerini kontrol etmek, iyilik halini korumak ve hastalık seyrinde oluşabilecek komplikasyonları engellemektir. Hastaların çoğunda başlangıç aşamasında ilaçla tedavi yöntemleri uygun iken bir grup hastada daha tanı anında cerrahi tedaviler gerekli olabilir. Bu nedenle hem hastalık gidişatını kontrol etmek hem de ilaçların güvenilirlik hallerini denetlemek için hastaların mutlaka belli aralıklarla kontrol muayenelerini ve tahlillerini yaptırmaları gerekir" diye konuştu.

"İBH'DA DOĞRU TANI VE UYGUN TEDAVİ ÖNEMLİDİR"

Prof. Dr. Korkut, cerrahi müdahalenin hangi durumlarda gerektiği konusunda şu bilgileri paylaşarak konuşmasını sonlandırdı:

"İlaç tedavisi uygulanan hastalarda, ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan veya hastalık seyri sırasında ilaç tedavisi ile giderilmesi mümkün olmayan fistül oluşumu, bağırsak tıkanıklığı veya yırtılması gibi durumlarda; cerrahi tedavi seçenekleri kullanılır. Cerrahi uygulamalar arasında hastalıklı bağırsak bölgesinin çıkarılması veya ülseratif kolitte olduğu gibi kalın bağırsakların tamamının çıkartılması gibi yöntemler yer alır. İBH'da doğru tanı ve uygun tedavi önemlidir. Tanı ve tedavi de gastroenteroloji, cerrahi, patoloji ve radyoloji hekimlerinin bir arada karar vermesi, hastanın da tedavi kararına dâhil edilmesi ve hasta uyumu en önemli faktörlerdir."