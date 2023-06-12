Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı? Diyabet Ve Şeker Hastalığı Baş Ağrısı Mide Bulantısı Yapar Mı?

Şeker baş ağrısı yapar mı diye sormadan önce, yükselmesi ve düşmesi halinde ortaya çıkan belirtilerin neler olduğu mutlaka incelenmelidir. Bu husus çok önemlidir, çünkü duruma uygun şekilde müdahale edilmediği takdirde felç ve hatta ölüm gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı, diyabet ve şeker hastalığı baş ağrısı mide bulantısı yapar mı bilinmesi gerekir. Düşük ve yüksek şekerde başın neresi ağrır? İşte merak edilenler…
Diyabet veya halk arasında yaygın bilinen adıyla şeker hastalığı, kan şekerinin normal kabul edilen seviyelerin üzerinde olması durumudur. Bir kişiye diyabet tanısı konulması için idrarında şekere rastlanması yeterlidir. Çünkü, normal bir insanda bu durumun olması söz konusu değildir.
Uzman doktorlar, şekerin varlığından şüphelendikleri hastalarından kan ve idrar tahlili yaptırmalarını isterler. Gizli şekerin olup olmadığı da bu yolla anlaşılabilir. Fakat öncesinde, hastaların diyabeti veya hiperglisemiyi (kan şekeri yüksekliği) anlamalarını sağlayan bazı belirtiler bulunur. Bunlardan en yaygın görüleni, baş ağrısı ve "diyabetik gastroparezi"dir. Mide felci olarak tanımlanan bu durum, kan şekerinin yükselmesi veya düşmesi halinde şişkinliğe, bulantıya ve kusmaya yol açar. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:
Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi
Bulanık görme
Ağız kokusu
Hızlı bir şekilde kilo kaybı
Ayaklarda veya bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk
Yara ve yara izlerinin geç iyileşmesi
Deride kaşıntı ve kuruluk
Sık idrara çıkma
Devamlı ve yoğun açlık hissi
Sık susama
Tekrarlayan enfeksiyonlar
Cilt sorunları
Adet düzensizliği
Stres ve depresyon
Ülkemizde ve dünyada gizli şekere sahip birçok kişi bulunur. Bu insanlarda, bazı semptomlara rastlanılsa bile uzun yıllar boyunca fark edilmeyebilir veya önem verilmeyebilir. Ancak ilerleyen vakalarda tehlikeli durumlar gözlenebilir. Şeker yükselmesi veya düşmesi, her iki durumda da ölümcül şekilde sonuçlanabilir. Gözlerde, böbreklerde ve sinir sisteminde kalıcı hasara, kalp krizine ve felce neden olabilir. Diyabet hastası bir bireyin felç geçirme riski, normal bir insandan 2-4 kat daha yüksektir. Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) ile birlikte görülen belirtiler ise şu şekildedir:
Baş ve karın ağrısı
Mide bulantısı
Bulanık görme
Ciltte solgunluk
Konuşmakta zorlanma
Kalp atışlarının hızlanması (taşikardi)
Terleme
Bilinç kaybı (ileri düzeydeki vakalarda)