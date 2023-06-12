Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı? Diyabet Ve Şeker Hastalığı Baş Ağrısı Mide Bulantısı Yapar Mı?

Şeker baş ağrısı yapar mı diye sormadan önce, yükselmesi ve düşmesi halinde ortaya çıkan belirtilerin neler olduğu mutlaka incelenmelidir. Bu husus çok önemlidir, çünkü duruma uygun şekilde müdahale edilmediği takdirde felç ve hatta ölüm gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı, diyabet ve şeker hastalığı baş ağrısı mide bulantısı yapar mı bilinmesi gerekir. Düşük ve yüksek şekerde başın neresi ağrır? İşte merak edilenler…

Şeker Baş Ağrısı Yapar mı?

Diyabet veya halk arasında yaygın bilinen adıyla şeker hastalığı, kan şekerinin normal kabul edilen seviyelerin üzerinde olması durumudur. Bir kişiye diyabet tanısı konulması için idrarında şekere rastlanması yeterlidir. Çünkü, normal bir insanda bu durumun olması söz konusu değildir.

Uzman doktorlar, şekerin varlığından şüphelendikleri hastalarından kan ve idrar tahlili yaptırmalarını isterler. Gizli şekerin olup olmadığı da bu yolla anlaşılabilir. Fakat öncesinde, hastaların diyabeti veya hiperglisemiyi (kan şekeri yüksekliği) anlamalarını sağlayan bazı belirtiler bulunur. Bunlardan en yaygın görüleni, baş ağrısı ve "diyabetik gastroparezi"dir. Mide felci olarak tanımlanan bu durum, kan şekerinin yükselmesi veya düşmesi halinde şişkinliğe, bulantıya ve kusmaya yol açar. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi

Bulanık görme

Ağız kokusu

Hızlı bir şekilde kilo kaybı

Ayaklarda veya bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk

Yara ve yara izlerinin geç iyileşmesi

Deride kaşıntı ve kuruluk

Sık idrara çıkma

Devamlı ve yoğun açlık hissi

Sık susama

Tekrarlayan enfeksiyonlar

Cilt sorunları

Adet düzensizliği

Stres ve depresyon

Şeker Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar mı?

Ülkemizde ve dünyada gizli şekere sahip birçok kişi bulunur. Bu insanlarda, bazı semptomlara rastlanılsa bile uzun yıllar boyunca fark edilmeyebilir veya önem verilmeyebilir. Ancak ilerleyen vakalarda tehlikeli durumlar gözlenebilir. Şeker yükselmesi veya düşmesi, her iki durumda da ölümcül şekilde sonuçlanabilir. Gözlerde, böbreklerde ve sinir sisteminde kalıcı hasara, kalp krizine ve felce neden olabilir. Diyabet hastası bir bireyin felç geçirme riski, normal bir insandan 2-4 kat daha yüksektir. Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) ile birlikte görülen belirtiler ise şu şekildedir:

Baş ve karın ağrısı

Mide bulantısı

Bulanık görme

Ciltte solgunluk

Konuşmakta zorlanma

Kalp atışlarının hızlanması (taşikardi)

Terleme

Bilinç kaybı (ileri düzeydeki vakalarda)