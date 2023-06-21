Şeker hastaları için umut! "Uzuv kayıpları önlenebilir"

"İLK GÜNDEN İTİBAREN BÜTÜN BAKIMLARINI ÜSTLENİYORUZ" Genel Cerrah Uzmanı Dr. Serap Ulusoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde diyabetik ayak hastaları, basınç yaralanmaları ve kronik yara hastaları ile ilgilendiklerini belirterek, "Hasta grubumuzun büyük bir çoğunluğunu diyabetik ayak hastaları yani şeker hastalığı nedeniyle ayağında yaralar gelişmiş hastalar oluşturuyor. Buraya çok farklı merkezlerden çok hasta geliyor. Bize geldiklerin ilk günden itibaren bütün bakımlarını üstleniyoruz. Bütün tıbbi tedavilerini burada yapabiliyoruz" dedi.





"TEDAVİ EDİLEMEZ DEĞİL, MUTLAKA TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Şeker hastalığının en önemli komplikasyonlarından birinin hastaların ayaklarında yara çıkması olduğuna dikkat çeken Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ulusoy, şunları söyledi:

"Bunun farklı sebepleri var ama en önemli sebebi şeker hastalığı ile giden nöropati. Bu hastaların bacaklarının atar damarlarında ciddi tıkanıklar görüyoruz. Buna enfeksiyonlar ve ayaklarındaki şekil bozukları ekleniyor. Çok ciddi yaralar görüyoruz. Bu yaraları önlemek en önemli faktör. Tedavi etmesi oldukça zor. Tedavi edilemez değil, mutlaka tedavi edilebilir. Uzun, oldukça meşakkatli bir süreç. Önleyebilirsek, erken teşhis edebilirsek bu hastalar oldukça fazla vakit kazanacaklar, birçok hastalıktan da kurtulmuş olacaklar. Bunun için hastaların takiplerinin düzenli yapılması gerekiyor. Kontrollerine düzenli gelmesi gerekiyor. Kan şekerlerinin takip edilmesi gerekiyor."